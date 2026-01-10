Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς - Παγετός ακόμη και στα πεδινά

Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί και της Δευτέρας 12/01

Πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία από αύριο, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η ψυχρή εισβολή θα γίνει αρχικά αισθητή στα βόρεια της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα επηρεάσει το σύνολο της επικράτειας. Σε πολλές περιοχές, η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπονται για τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με τις πρωινές ώρες να συνοδεύονται από εκτεταμένο παγετό. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν αναμένονται ακόμη και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα, ψυχρές αέριες μάζες θα καλύψουν τη χώρα, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές προγνωστικές απεικονίσεις σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων πάνω από το έδαφος, όπου καταγράφεται η μετακίνηση των ιδιαίτερα ψυχρών αερίων μαζών από το πρωί του Σαββάτου έως τη Δευτέρα.

Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί του Σαββάτου 10/01

Οι αέριες μάζες σε ύψος 1500 μέτρων περίπου πάνω από το έδαφος, το πρωί και της Δευτέρας 12/01

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Σάββατο 10/01/2026

Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες τοπικά στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά έως 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 11/01/2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα είναι αισθητή στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 14 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 12/01/2026

Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο βροχές ή χιονόνερο και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Τρίτη 13/01/2026

Στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός ο οποίος κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Τετάρτη 14/01/2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

