«Είμαι ευγνώμων»: Ο Τζέι ντι Βανς ευχαριστεί τις Αρχές μετά τη σύλληψή του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς μέσω ανάρτησης στα social media ευχαρίστησε τις Αρχές μετά τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον, του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ.

«Είμαι ευγνώμων στον Κυβερνήτη Σπένσερ Κοξ, στις αρχές επιβολής του νόμου της Γιούτα και στο FBI που αφιέρωσαν σε αυτήν την υπόθεση τον χρόνο, τους πόρους και τη σκληρή δουλειά που της άξιζε.

Πρόκειται για μια μεγάλη πρόοδο και όλοι όσοι βοήθησαν - από τους επαγγελματίες επιβολής του νόμου μέχρι τους ανθρώπους που δίνουν συμβουλές - αξίζουν την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη μας.

Κατά κάποιο τρόπο, η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε τον δράστη υπό κράτηση. Πείτε μια προσευχή για την Έρικα Κερκ και αυτά τα δύο όμορφα παιδιά.

Κάναμε ένα μεγάλο βήμα σήμερα το πρωί για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τσάρλι και για την οικογένειά του. Δόξα τω Θεώ», ανέφερε ο Τζέι ντι Βανς.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος ήταν φίλος με τον Τσάρλι Κερκ και μάλιστα, ταξίδεψε χθες στη Γιούτα.

I am grateful to Governor Spencer Cox, Utah law enforcement, Kash Patel, and the FBI for giving this case the time, resources, and hard work it deserved. This is a big breakthrough, and everyone who helped--from the law enforcement professionals to the people giving… — JD Vance (@JDVance) September 12, 2025

