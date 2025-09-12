Η ενημέρωση του FBI μετά τη σύλληψη 22χρονου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Λεπτομέρειες για τη δολοφονία του ακριβιστή Τσάρλι Κερκ έδωσε το FBI και ο κυβερνήτης της Γιούτα, μετά και τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον. «Κυρίες και κύριοι τον πιάσαμε», ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαιώνοντας ότι η οικογένεια του Τάιλερ Ρόμπινσον έπαιξε ρόλο στη σύλληψή του.

«Ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον απευθύνθηκε σε έναν οικογενειακό φίλο που επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον με πληροφορίες που τους είχε εξομολογηθεί ο Ρόμπινσον ή άφησε να εννοηθεί ότι είχε διαπράξει το περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κοξ.

Δείτε τις ανακοινώσεις

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Γιούτα «ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε αρχίσει να ασχολείται ενεργά με τα πολιτικά τα τελευταία χρόνια», όπως έκανε γνωστό και μέλος της οικογένειάς του.

Το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο δείπνο όταν σε συνομιλία με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Τάιλερ Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ ερχόταν στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

Ο Κοξ είπε ότι «μίλησαν γιατί δεν τον συμπαθούσαν και τις απόψεις που είχε» και το μέλος της οικογένειας «είπε ότι ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διαδίδοντας μίσος».

Μάλιστα, ο κυβερνήτης της Γιούτα αναφέρθηκε σε μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με συγκάτοικό του. «Οι ερευνητές μίλησαν με τον συγκάτοικο που δήλωσε ότι ο συγκάτοικός του, αναφερόμενος στον Ρόμπινσον, έκανε ένα αστείο για την διχόνοια», είπε ο Κοξ.

Και συνέχισε: «Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που συνδέονται με τον Τάιλερ. Στα μηνύματα φαίνεται να αναφερόταν ένα τουφέκι σε έναν θάμνο και οπτική παρακολούθηση της περιοχής που αφέθηκε το τουφέκι αλλά και ένα μήνυμα ότι το τουφέκι ήταν τυλιγμένο με πετσέτα.

Τα μηνύματα, είπε ο Κοξ, αναφέρονταν επίσης σε χαραγμένες σφαίρες και ο Τάιλερ φέρεται να ανέφερε ότι έπρεπε να αλλάξει ρούχα.

Μερικά από τα μηνύματα έγραφαν «Γεια σου φασίστα! Πιάσε! O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao»"

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πάτελ, ανέφερε στη συνέχεια: «Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να είναι καλοί αστυνομικοί». Μάλιστα, ο διευθυντής του FBI ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον κυβερνήτης της Γιούτα, του οποίου η ομιλία είχε προηγηθεί. Μάλιστα, είπε: «Ξεκουράσου τώρα αδελφέ», στέλντοντας το δικό του αντίο στον φίλο του, Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε.

Για να φτάσει στη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον το FBI, όπως σημείωσε ο διευθυντής του, ακολούθησε τα βήματα του δολοφόνου. Ο Πατέλ το περιγράφει ως «μεγάλη» σκηνή εγκλήματος και ευχαρίστησε τις τοπικές και πολιτειακές αρχές, οι οποίες όπως λέει «επεξεργάστηκαν γρήγορα τον τόπο του εγκλήματος».

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της Γιούτα ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον που τον παρέδωσαν στις Αρχές για να αντιμετωπίσει τον νόμο.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα χαρακτήρισε τη δολοφονία ως επίθεση στην Αμερική και τόνισε ότι είναι μια επίθεση σε όλη τη χώρα και όχι μόνο σε ένα άτομο. «Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας. Είναι μια επίθεση στο αμερικανικό πείραμα. Είναι μια επίθεση στα ιδανικά μας».

Την ώρα της συνέντευξης Τύπου μάλιστα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ευχαρίστησε τις Αρχές για τη σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ.

Οι Αρχές στις ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα και τις φωτογραφίες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Στα ερωτήματα των δημοσιογράφων για το αν ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ έδρασε μόνος, οι Αρχές των ΗΠΑ είναι πεπεισμένες ότι δεν είχε συνεργούς. «Η έρευνα συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνήτης της Γιούτα, τονίζοντας βέβαια ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν στοιχεία πως υπάρχει εμπλοκή άλλου προσώπου.