Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Τα μηνύματα συμπαράστασης στην Έρικα Κερκ - «Σε αγαπάμε»

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε σοκ από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον, με τη σύζυγο του ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, Έρικα, να ραγίζει καρδιές με την ομιλία της για τον 31χρονο.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η επόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία με μια σειρά από Instagram stories, θέλησε να δείξει την στήριξή της στην Έρικα.

Με αποσπάσματα από την ομιλία της Έρικα Κερκ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχολίασε με emoji και το μήνυμα «Έρικα σε αγαπάμε» και στάθηκε στο πλευρό της γυναίκας που είδε τον σύζυγό της να δολοφονείται στη Γιούτα, όντας θύμα τυφλής πολιτικής βίας..

