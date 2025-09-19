Αλεξ Κλαρκ: Το θηλυκό alter ego του Τσάρλι Κερκ

Η Άλεξ Κλαρκ, μια από τις πιο εξέχουσες γυναικείες φωνές του Turning Point USA έχει δεσμευτεί να φέρει περισσότερες γυναίκες στο κίνημα. Για κάποιους η στενή συνεργάτης του Τσάρλι Κερκ με τις αποψεις που διχάζουν, είναι το νέο αστέρι της συντηρητικής δεξιάς στις ΗΠΑ 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Αλεξ Κλαρκ: Το θηλυκό alter ego του Τσάρλι Κερκ
Η Άλεξ Κλαρκ ετοιμαζόταν να πάει στο αεροδρόμιο για ένα επαγγελματικό ταξίδι με στόχο να γιορτάσει την πρώτη επέτειο του podcast της όταν έμαθε τα νέα: Το αφεντικό της, ο Τσάρλι Κερκ, είχε πυροβοληθεί. «Η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν: "Χαίρομαι τόσο πολύ που ο Τσάρλι γνώρισε τον Ιησού"», δήλωσε η Κλαρκ, 32 ετών, η οποία παρουσιάζει το φιλικό προς την φιλοσοφία "Make America Healthy Again" (ΜΑΗΑ) podcast «Culture Apothecary» για το Turning Point USA.

«Η δεύτερη σκέψη ήταν: "Τι θα συμβεί τώρα;" Και η τρίτη σκέψη ήταν: "Δόξα τω Θεώ που ο Τραμπ είναι πρόεδρος"». Επαίνεσε τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και τον αναπληρωτή του, Νταν Μπονγκίνο, για τη δέσμευσή τους στην αναζήτηση του υπόπτου. «Αυτό που είναι τόσο τρελό είναι ότι είναι στο αξίωμα λόγω του Τσάρλι», είπε η Κλαρκ.

Από την ίδρυσή της από τον 18χρονο τότε Κερκ το 2012, η ​​Turning Point USA έχει εξελιχθεί από μια συντηρητική οργάνωση νέων βάσης σε μια ισχυρή δύναμη στο κίνημα MAGA. Ο Κερκ και οι συνάδελφοί του βοήθησαν τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκεντρώσει ψήφους νέων στις εκλογές του 2024. Τώρα η επιχείρηση που δημιούργησε χαράζει μια πορεία προς τα εμπρός χωρίς αυτόν, με τη χήρα του, Έρικα Κερκ, να αναλαμβάνει πλέον το τιμόνι ως διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος.

«Όλα έχουν παγώσει, όλα έχουν σταματήσει, καθώς θρηνούμε και σκεφτόμαστε τα επόμενα βήματα», είπε η Κλαρκ, ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Turning Point. Αλλά οι υπάλληλοι έρχονται στο γραφείο, είπε, και παραμένουν αφοσιωμένοι στο έργο του οργανισμού.

Μέσω της εκπομπής της, «Culture Apothecary», η Turning Point έχει δημιουργήσει μια βάση συντηρητικών νεαρών γυναικών. Η ορμονική αντισύλληψη, οι «τοξικές» τροφές και τα «φυσικά» προϊόντα αντιγήρανσης είναι μεταξύ των θεμάτων που εξερευνά το podcast της Κλαρκ, ενώ οι απόψεις των καλεσμένων της μερικές φορές έρχονται σε αντίθεση με την ιατρική συναίνεση.

Η εκπομπή της έχει καταταχθεί ανάμεσα στα κορυφαία podcast υγείας στην Apple και το Spotify και έχει αναδείξει την Clark ως βασική φωνή στο κίνημα Make America Healthy Again. Αφού ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα έβαζε σε παύση το δημοφιλές podcast της, δήλωσε στην Wall Street Journal ότι σχεδιάζει να το επαναλάβει στις 6 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, είπε, η εκπομπή θα παρουσιάζει επεισόδια αφιερωμένα στη ζωή του Kερκ.

«Ο καλύτερος τρόπος για να τον τιμήσω προσωπικά είναι απλώς να συνεχίσω να βγαίνω έξω και να προσπαθώ να αλλάξω γνώμη στις νεαρές γυναίκες», είπε η Κλαρκ. «Δείξτε τους ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να ζούμε, ότι πρέπει να εκτιμάμε την οικογένεια, ότι πρέπει να εκτιμάμε την υγεία μας, τη χώρα μας, τις μεγάλες ελευθερίες που έχουμε εδώ».

Η Κλαρκ ήταν ραδιοφωνική παρουσιάστρια στην Ινδιανάπολη όταν πρωτοεμφανίστηκε στο Turning Point το 2018. Στον ραδιοφωνικό σταθμό, τον οποίο περιέγραφε ως φιλελεύθερο, ήταν μια σπάνια φωνή συντηρητικής Χριστιανής. Βρήκε άτομα με παρόμοιο τρόπο σκέψης στη Σύνοδο Κορυφής Ηγεσίας Νέων Γυναικών του Turning Point το 2018. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, το Turning Point επικοινώνησε με την Κλαρκ για συνεργασία. Εκείνη αντέτεινε με μια πρόταση: Τι θα γινόταν αν ξεκινούσε μια εκπομπή στο Turning Point; Θα μιλούσε για πολιτική και ποπ κουλτούρα - ένα μείγμα που θα άρεσε στο γυναικείο κοινό.

Εντυπωσιάστηκε από τις ισχυρές συντηρητικές φωνές που σχετίζονταν με τον οργανισμό εκείνη την εποχή, μεταξύ των οποίων η Κάντας Όουενς, η βουλευτής Άννα Παυλίνα Λούνα (Ρεπουμπλικάνος, Φλόριντα) και ο Μπράντον Τέιτουμ. Ο Κερκ πρόσθεσε την Κλαρκ στο δυναμικό της οργάνωσης το καλοκαίρι του 2019 και μετακόμισε στην Αριζόνα για να ξεκινήσει το "PopLitics", το οποίο έκανε το ντεμπούτο του το φθινόπωρο.

Το ενδιαφέρον της για την ευεξία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν οι υποχρεωτικές εμβολιασμοί έγιναν πολιτικό σημείο ανάφλεξης. Καταβρόχθισε το "Dopesick" του Hulu, ένα δράμα βασισμένο στον ρόλο της Purdue Pharma στην κρίση των οπιοειδών, και το αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ της Ρίκι Λέικ "The Business of Birth Control", το οποίο εξερευνά την ιστορία και τις παρενέργειες των αντισυλληπτικών χαπιών. "Έπαιρνα το χάπι για σχεδόν μια δεκαετία", είπε. "Από τότε που ήμουν περίπου 14 ετών. Έτσι ήμουν τσαντισμένη."

Η Κλαρκ, η οποία είναι κατά των αμβλώσεων, έγινε επικριτής της ορμονικής αντισύλληψης. Το 2021, λάνσαρε μια δεύτερη εκπομπή με τίτλο «The Spillover», η οποία πρόσθεσε την υγεία και την ευεξία στο μείγμα. Για να τονίσει τη νέα της εστίαση, πίεσε να μετονομαστεί η εκπομπή σε «Culture Apothecary» το 2024. «Πέρασα αρκετούς μήνες μιλώντας με στελέχη του Turning Point και για να είμαι ειλικρινής, ο κόσμος ήταν πραγματικά αβέβαιος», είπε. «Τελικά είπα, "Σε σέβομαι, αλλά θέλω μια συνάντηση με τον Τσάρλι"».

Ο Κερκ υποστήριξε το όραμά της για την αλλαγή επωνυμίας, είπε η Κλαρκ, όπως επίσης και για ένα κατάστημα «Culture Apothecary» που είχε αρχίσει να σκέφτεται να ανοίξει. Οραματιζόταν ένα καφέ με μη παστεριωμένο γάλα, με τα αγαπημένα της «μη τοξικά» προϊόντα και ένα στούντιο ηχογράφησης. Ο Κερκ της είπε ότι ήθελε να επενδύσει προσωπικά. «Ακριβώς τόσο πολύ πίστευε σε μένα», είπε η Κλαρκ, η οποία σταμάτησε καθώς συγκρατούσε τα δάκρυά της. «Και πόση πίστη είχε στις ιδέες μου».

Οι επικριτές της έχουν χαρακτηρίσει την άποψη της Κερκ ότι οι γυναίκες πρέπει να βάζουν τον γάμο πάνω από την καριέρα τους ως οπισθοδρομική. Η Κλαρκ, ωστόσο, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα προϊστάμενό της ως υπέρμαχο των γυναικείων φωνών στο συντηρητικό κίνημα. Επαίνεσε την κίνησή του τον Μάιο να αυξήσει το επίδομα άδειας μητρότητας του Turning Point από τρεις μήνες σε έξι.

Την Τρίτη, είπε η Κλαρκ, η Έρικα Κερκ απευθύνθηκε στο προσωπικό μέσω Zoom, διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι θέσεις εργασίας τους είναι ασφαλείς. Ο οργανισμός, ο οποίος έχει 450 υπαλλήλους, δήλωσε ότι είχε λάβει 54.000 αιτήματα από μαθητές λυκείου και φοιτητές για να συμμετάσχουν στο Turning Point. Η Κλαρκ, η οποία προωθεί την ετήσια εκδήλωση AmericaFest τον Δεκέμβριο, είπε ότι ο οργανισμός της είπε ότι παρέχει ιδιωτική ασφάλεια για τις δημόσιες εμφανίσεις της.

«Τόσες πολλές φορές ο Τσάρλι μου έστελνε μήνυμα, "Χρειαζόμαστε τις γυναίκες"», είπε η Κλαρκ. «Αυτό ήταν το καθήκον που μου ανέθεσε εκ μέρους του Turning Point. Θα το κάνω αυτό όσο η Έρικα συνεχίζει να με στηρίζει».

