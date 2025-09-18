Λευκός Οίκος: Eτοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους, επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι. Περισσότεροι από 120 πιθανοί στόχοι της κυβέρνησης δημοσίευσαν επιστολή με την οποία απορρίπτουν την εκμετάλλευση όπως λένε της πολιτικής βίας

Λευκός Οίκος: Eτοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One, την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025,

AP
Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για την πολιτική βία και τη ρητορική μίσους, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς δεκάδες αριστεροί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί προειδοποίησαν για τις προσπάθειες υπονόμευσης του έργου τους. Η κυβέρνηση έχει εντείνει τον έλεγχο των φιλελεύθερων οργανώσεων μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένθερμου συμμάχου του Τραμπ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικανοί έχουν κατηγορήσει φιλελεύθερες ομάδες ότι συμβάλλουν στην αύξηση της ρητορικής μίσους και της μισαλλοδοξίας, ενώ αρνούνται να επικρίνουν δεξιές ομάδες και ακτιβιστές που έχουν συμβάλει στο διχασμό της χώρας. Τις λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο θα μπορούσε να αποκαλυφθεί μέσα στην εβδομάδα, εξακολουθούν να επεξεργάζονται κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του Στίβεν Μίλερ, του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο οποίος βοήθησε στην αντιμετώπιση της δολοφονίας του Κερκ, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο Τραμπ πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης του διατάγματος. Ο Λευκός Οίκος έχει κατηγορήσει αριστερές οργανώσεις ότι υποδαυλίζουν τις ταραχές και επιτίθενται σε αστυνομικούς και έχει δεσμευτεί να αναζητήσει αυτό που περιγράφει ως δίκτυο ομάδων που υποκινούν βία στις αμερικανικές κοινότητες.

Οι επικριτές λένε ότι η εστίαση του Τραμπ σε αριστερές οργανώσεις αγνοεί το γεγονός ότι την πρώτη ημέρα της θητείας του τον Ιανουάριο, έδωσε χάρη σε υποστηρικτές του που καταδικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου του 2021, ανάμεσά τους ορισμένοι που είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς. Αριστερές ομάδες εκφράζουν φόβους για τις νέες προσπάθειες του Λευκού Οίκου.

Την Τετάρτη, περισσότεροι από 120 πιθανοί στόχοι της κυβέρνησης δημοσίευσαν επιστολή με την οποία απορρίπτουν την εκμετάλλευση όπως λένε της πολιτικής βίας για την παραποίηση του φιλανθρωπικού τους έργου. Την υπογράφουν μεταξύ άλλων αριστερά ιδρύματα που έχουν κατονομαστεί δημόσια από την κυβέρνηση ως πιθανοί στόχοι, όπως το Ίδρυμα Ford, το Open Society Foundation και το Ίδρυμα Tides, αλλά και πιο συμβατικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί όπως το Ίδρυμα Bush και το Ίδρυμα Carnegie.

«Απορρίπτουμε τις προσπάθειες εκμετάλλευσης της πολιτικής βίας για να διαστρεβλωθεί ο χαρακτηρισμός του καλού μας έργου ή να περιοριστούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας, όπως η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία της προσφοράς», αναφέρει η επιστολή.

Ο Τραμπ έχει υπονοήσει ότι η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον ομοσπονδιακό νόμο περί εκβιασμού για να διώξει ομάδες που, όπως ισχυρίζεται, χρηματοδοτούν την αριστερή βία. Έχει επίσης αναφέρει τον χαρακτηρισμό ορισμένων αριστερών ομάδων ως τρομοκρατικών οργανώσεων.

Εάν η κυβέρνηση ακολουθήσει τέτοια σχέδια, αυτό θα σηματοδοτήσει την τελευταία κλιμάκωση σε μια ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης Τραμπ για την αμφισβήτηση και την υποβάθμιση θεσμών με τους οποίους διαφωνεί. Στο πλαίσιο της επίθεσής του κατά των φιλελεύθερων θεσμών, ο Τραμπ έχει παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Κολούμπια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποστηρίζοντας ότι προωθούν φιλελεύθερη ιδεολογία, ενθαρρύνουν την πολιτική διαφωνία και υποστηρίζουν τον αντισημιτισμό.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει έρευνα για την ActBlue, την κορυφαία ιστοσελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους. Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης αναγκάσει μια σειρά από γνωστά δικηγορικά γραφεία να συνάψουν συμβιβασμούς που απαιτούν από αυτά να παρέχουν υπηρεσίες σε συντηρητικούς σκοπούς.

