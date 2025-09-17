Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

Παλαιστίνιοι αναζητούν ξύλα για πώληση ή για μαγείρεμα ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου που καταστράφηκε από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

Την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης σκοπεύει να αναγνωρίσει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Στάρμερ σχεδιάζει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ακόμη και πριν από την αναγνώριση της από αρκετές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω έντονων ανησυχιών για την εν εξελίξει ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι ο Στάρμερ δέχεται τεράστια πίεση από το Εργατικό Κόμμα να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, αλλά θα αναβάλει την απόφαση μέχρι να φύγει ο Τραμπ, ώστε το θέμα να μην κυριαρχήσει στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

Διαφωνεί η Ουάσινγκτον

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε αυτή την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει «ανταμοιβή» για την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι διαφωνίες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το θέμα είναι έντονες. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Yvette Cooper, δήλωσε ότι η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ήταν «απόλυτα απερίσκεπτη και αποτρόπαια».

Είπε: «Θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους».

Αντίθετα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους θα έκανε την ειρήνη λιγότερο πιθανή, σύμφωνα με τους Times.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι «στην πραγματικότητα, αυτό δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις... επειδή ενθαρρύνει αυτές τις ομάδες [τη Χαμάς]». Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει «αντίδραση του Ισραήλ σε αυτές τις κινήσεις», σχόλια που θεωρήθηκαν ως αναφορά στην προσπάθεια του Ισραήλ να προσαρτήσει κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Η ανακοίνωση του Ιουλίου

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια της Βρετανίας για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της κυβέρνησης για την επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε τότε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ καταλήξει σε εκεχειρία, δεσμευτεί για μια λύση δύο κρατών και δηλώσει σαφώς ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεδομένης της αντίθεσης του Ισραήλ σε αυτούς τους όρους, τα σχόλιά του σημαίνουν ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη πίεση από το Εργατικό Κόμμα, καθώς το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου πιέζει τον πρωθυπουργό να προχωρήσει στην αναγνώριση. Περισσότεροι από 130 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος υπέγραψαν επιστολή που υποστηρίζει την αναγνώριση.

