Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται τεράστια πίεση από το κόμμα του να προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης

Newsbomb

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

Παλαιστίνιοι αναζητούν ξύλα για πώληση ή για μαγείρεμα ανάμεσα στα ερείπια ενός κτιρίου που καταστράφηκε από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Yousef Al Zanoun)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης σκοπεύει να αναγνωρίσει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Στάρμερ σχεδιάζει να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ακόμη και πριν από την αναγνώριση της από αρκετές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, κατά τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω έντονων ανησυχιών για την εν εξελίξει ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εφημερίδα The Times αναφέρει ότι ο Στάρμερ δέχεται τεράστια πίεση από το Εργατικό Κόμμα να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, αλλά θα αναβάλει την απόφαση μέχρι να φύγει ο Τραμπ, ώστε το θέμα να μην κυριαρχήσει στην κοινή συνέντευξη Τύπου.

Διαφωνεί η Ουάσινγκτον

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται σθεναρά σε αυτή την κίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει «ανταμοιβή» για την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και άλλα 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Οι διαφωνίες μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το θέμα είναι έντονες. Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Yvette Cooper, δήλωσε ότι η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ήταν «απόλυτα απερίσκεπτη και αποτρόπαια».

Είπε: «Θα φέρει μόνο περισσότερο αίμα, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους ομήρους».

Αντίθετα, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα. Δήλωσε ότι η επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους θα έκανε την ειρήνη λιγότερο πιθανή, σύμφωνα με τους Times.

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε ότι «στην πραγματικότητα, αυτό δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις... επειδή ενθαρρύνει αυτές τις ομάδες [τη Χαμάς]». Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει «αντίδραση του Ισραήλ σε αυτές τις κινήσεις», σχόλια που θεωρήθηκαν ως αναφορά στην προσπάθεια του Ισραήλ να προσαρτήσει κατεχόμενες περιοχές της Δυτικής Όχθης.

Η ανακοίνωση του Ιουλίου

Τον Ιούλιο, ο Στάρμερ παρουσίασε τα σχέδια της Βρετανίας για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της κυβέρνησης για την επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε τότε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, εκτός αν το Ισραήλ καταλήξει σε εκεχειρία, δεσμευτεί για μια λύση δύο κρατών και δηλώσει σαφώς ότι δεν θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δεδομένης της αντίθεσης του Ισραήλ σε αυτούς τους όρους, τα σχόλιά του σημαίνουν ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Ταυτόχρονα, υπάρχει αυξανόμενη πίεση από το Εργατικό Κόμμα, καθώς το ένα τρίτο του υπουργικού συμβουλίου πιέζει τον πρωθυπουργό να προχωρήσει στην αναγνώριση. Περισσότεροι από 130 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος υπέγραψαν επιστολή που υποστηρίζει την αναγνώριση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Επίδειξη δύναμης από Παρί, Μπάγερν, στο τέλος η Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 72χρονη λουόμενη στην παραλία Βρασνών

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λατρεύω το πόσο αγαπάει τη χώρα του»: Ο Πάου Γκασόλ υποκλίθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Νέος νόμος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μετά το βέτο Ναβρότσκι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Nεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε ρωσικό αίτημα για έκδοση 44χρονου

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υπέγραψε σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με το οπλισμένο με πυρηνικά Πακιστάν

23:09LIFESTYLE

Εύα Αντωνοπούλου: Όποιος πει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα είναι Πινόκιο

23:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν: Υποδοχή με Σέρβικους χορούς στην Αυστραλία

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε προσέφεραν χορταστικό θέαμα και 204 πόντους!

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον 32χρονο Σύρο που παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο που ξέσπασε στα Μεταξάτα

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος: Τα highlights του αγώνα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρός νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε ισραηλινό πλήγμα - Σοκαρισμένη η οργάνωση

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Επανεξέταση ασύλου για τον 32χρονο Σύρο που παρενόχλησε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης μετά την επίσκεψη Τραμπ

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ