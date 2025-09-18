Τραμπ: «Τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδος) πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, ο όποιος παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό.

Η ανακοίνωση έγινε μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους πολλούς Πατριώτες μας στις Η.Π.Α. ότι ορίζω την ANTIFA, ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΩΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Θα συστήσω επίσης σθεναρά να ερευνηθούν εξονυχιστικά εκείνοι που χρηματοδοτούν την ANTIFA, σύμφωνα με τα υψηλότερα νομικά πρότυπα και πρακτικές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»