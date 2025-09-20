Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

Η Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Τουρκία για την παραγγελία 250 αεροσκαφών, ενώ ο Τραμπ φιλοξενεί τον Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσίευμα του διεθνούς οικονομικού πρακτορείου Bloomberg

Μετά την ανακοίνωση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Ερντογάν από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ και ενώ διαφαίνεται το τέλος της μακροχρόνιας διαμάχης για τα F-35, οι εταιρείες Boeing και Lockheed Martin φαίνεται οως είναι κοντά να υπογράψουν μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία, που περιλαμβάνει την αγορά έως και 250 επιβατικών αεροσκαφών αλλά και νέων μαχητικών F-16.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα φιλοξενήσει τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αξιωματούχοι που μίλησαν στο Bloomberg δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την τιμή των F-16 βρίσκονται σε εξέλιξη. Η παραγγελία της Turkish Airlines αναμένεται να περιλαμβάνει το στενής ατράκτου 737 Max και το φαρδύτερου ατράκτου 787 Dreamliner.

Μετά τη συμφωνία των 230 αεροσκαφών που υπεγράφη με την Airbus πριν από δύο χρόνια, αυτή η παραγγελία θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στον στόχο της Turkish Airlines για επέκταση του στόλου της.

Η διαμάχη για τα F-35 στο τραπέζι

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 λόγω της αγοράς του συστήματος αεράμυνας S-400. Ενώ η Άγκυρα επιθυμεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα, η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι μια λύση σε αυτό το ζήτημα είναι δυνατή μόνο με την υπέρβαση του ζητήματος των S-400. Οι Τούρκοι ευελπιστούν ότι οι επαφές του Ερντογάν στην Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για την επίλυση αυτής της κρίσης.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν τις πιθανές πωλήσεις, ενώ θα εργαστούν επίσης για την επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, που έχουν οξύνει τις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος και τους επικαλείται δημοσίευμα του Bloomberg, ο Τούρκος πρόεδρος θα επιδιώξει συμφωνίες από την άμυνα έως την ενέργεια αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει 40 αεροσκάφη F-35, 40 F-16 Vipers και πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένων βομβών και πυραύλων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται την τιμή των F-16, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

"Εργαζόμαστε σε μια σειρά εμπορικών και στρατιωτικών συμφωνιών με τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας μεγάλης συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν με επιτυχία", δήλωσε ο Τραμπ. "Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ είχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις".

Η Boeing έχει καταρτίσει το πλαίσιο για μια συμφωνία με την Turkish Airlines, η οποία πιθανότατα θα παρουσιαστεί με μια επίσημη επίσκεψη, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση.

Οι πωλήσεις αεροσκαφών συνεχίζουν να κατέχουν σημαντική θέση στην εκστρατεία του Τραμπ για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ, μια πολιτική που έχει ωθήσει τις πωλήσεις της Boeing φέτος να ξεπεράσουν αυτές της Airbus, της ευρωπαϊκής της ανταγωνίστριας.

Οι μετοχές της Boeing έχουν αυξηθεί κατά 22% φέτος μέχρι το κλείσιμο της Παρασκευής, σε σύγκριση με την άνοδο 35% του δείκτη S&P 500 Aerospace & Defense κατά την ίδια περίοδο. Η μετοχή της Boeing παρέμεινε αμετάβλητη στα 215,65 δολάρια στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η συμφωνία θα είναι το αποκορύφωμα των πολυετών διαπραγματεύσεων με την Turkish Airlines, η οποία έχει δημοσιοποιήσει τους στόχους της να διπλασιάσει σχεδόν τον στόλο της την επόμενη δεκαετία και να καθιερώσει την Κωνσταντινούπολη ως παγκόσμιο αεροπορικό κόμβο που θα ανταγωνίζεται το κοντινό Ντουμπάι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο πρόεδρος της Turkish Airlines, Ahmet Bolat, δήλωσε πέρυσι ότι η εθνική αεροπορική εταιρεία της χώρας βρισκόταν σε συζητήσεις με την Boeing για την παραγγελία περίπου 250 αεροσκαφών — τα περισσότερα από τα οποία είναι αεροσκάφη 737 Max, μαζί με 75 αεροσκάφη του μοντέλου 787 Dreamliner. Η Airbus έκλεισε συμφωνία για 230 αεροσκάφη με την Turkish Airlines πριν από δύο χρόνια.

