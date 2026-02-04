Χίος: Βάρκα με 14 μετανάστες προσέγγισε τα Ψαρά -«Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί» λέει απόστρατος Ναύαρχος

Παράλληλα με την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες μετά από σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με λέμβο διακινητών, μια άλλη βάρκα με παράτυπους μετανάστες προσέγγιζε τα Ψαρά.

Όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία13 παράτυποι μετανάστες έχουν αποβιβαστεί στα Ψαρά την ώρα που συνεχίζεται η επιχείρηση στη Χίο. «Οι έρευνες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν σταματούν μέχρι να βρεθεί μέχρι και το τελευταίο άτομο», τόνισε, στη συνέχεια. Υπενθυμίζεται ότι από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, 11 άνδρες και 4 γυναίκες, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, ενώ 26 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά είναι παιδιά.

Όπως είπε ο κ. Σπανός σύμφωνα με τους μετανάστες υπήρξαν τουλάχιστον 35 με 40 άτομα μέσα στο σκάφος τους. «Οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες, το μόνο πρόβλημα είναι η νύχτα, ωστόσο, τα σκάφη περιπολούν με προσοχή», είπε.

Όσον αφορά στις πληροφορίες για εμβολισμό, είπε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στο μέγεθος των δύο σκαφών, της λέμβου που μετέφερε μετανάστες και του περιπολικού του Λιμενικού, ωστόσο, «ο εμβολισμός προέρχεται πολύ εύκολα από υψηλές ταχύτητες», τόνισε. Ο κ. Σπανός εξάλλου διέψευσε τις πληροφορίες για πυροβολισμούς που υπήρξαν αρχικά.