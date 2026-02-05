Πλεύρης για Χίο: «Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό - Δεν καταγράφουν αυτές οι κάμερες»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο της Χίου, μίλησε σχετικά με το θέμα των καμερών στα σκάφη του Λιμενικού, τονίζοντας ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες του σώματος δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση τους όπως συμβαίνει στην ΕΛΑΣ. Ο υπουργός επισήμανε ότι οι προτεραιότητες του Λιμενικού αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός τόνισε σχετικά μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι «διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία, και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση». Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αναφορικά με τη χρήση των καμερών από το Λιμενικό Σώμα.

«Δεν έχω αρμοδιότητα του Λιμενικού, αλλά της Μετανάστευσης. Προφανώς το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο θα απαντήσει. Υπάρχει ωστόσο μια παρεξήγηση. Δεν υπάρχουν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού κάμερες, όπως υπάρχουν στην Αστυνομία. Δεν βλέπουμε το συμβάν, αλλά είναι επιχειρησιακές. Για παράδειγμα να δει τον στόχο μέσα στη νύχτα. Ούτε τα πολεμικά πλοία ούτε του Λιμενικού έχουν τέτοιες κάμερες.

Αυτές οι κάμερες λειτουργούν αν υπάρχει στόχος σε απόσταση για να τον "κλειδώσεις". Άμα τον έχεις μπροστά σου, όπως το συγκεκριμένο για ποιον λόγο να τις χρησιμοποιήσουν; Λειτουργούν μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο. Έχουν καταγραφικό, αλλά δεν κατέγραψαν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οι κάμερες είναι επιχειρησιακές, όχι να καταγράφουν 24 ώρες 7 μέρες για να βλέπουμε τι γίνεται, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό» είπε ο υπουργός.

«Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό»

Ο κ. Πλεύρης επιτέθηκε στην αριστερά για στοχοποίηση του Λιμενικού. «Πριν κάνα τρίμηνο είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο. Η Frontex είπε ότι πανικοβλήθηκαν στη θέα τους, πήγαν να ανέβουν στο σκάφος και πνίγηκαν. Βγήκε κανείς να αμφισβητήσει την Frontex» αναρωτήθηκε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Γιατί; Γιατί η ελληνική αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό. Αυτό που λέει η Frontex το δεχόμαστε, αυτό που λέει το Λιμενικό το αμφισβητούμε.

Σήμερα ενοχλούνται που φέρνουμε το νομοσχέδιο και λέμε ότι αν μέλη ΜΚΟ βοηθούν στη διακίνηση μεταναστών θα τιμωρούνται βαρύτερα [...]. Οι ΜΚΟ υποστηρίζονται από την αντιπολίτευση» πρόσθεσε μεταξύ άλλων κι έκανε αναφορά στο tweet του Άδωνι Γεωργιάδη που κατήγγειλε προσπάθεια από ΜΚΟ να πείσει διασωθέντες του ναυαγίου να καταγγείλουν το Λιμενικό.