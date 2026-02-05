Πλεύρης για Χίο: «Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό - Δεν καταγράφουν αυτές οι κάμερες»

«Αυτές οι κάμερες λειτουργούν αν υπάρχει στόχος σε απόσταση για να τον "κλειδώσεις". Άμα τον έχεις μπροστά σου, όπως το συγκεκριμένο για ποιον λόγο να τις χρησιμοποιήσουν;» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης για το ναυάγιο της Χίου

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Πλεύρης για Χίο: «Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό - Δεν καταγράφουν αυτές οι κάμερες»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή το πολύνεκρο ναυάγιο της Χίου, μίλησε σχετικά με το θέμα των καμερών στα σκάφη του Λιμενικού, τονίζοντας ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες του σώματος δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση τους όπως συμβαίνει στην ΕΛΑΣ. Ο υπουργός επισήμανε ότι οι προτεραιότητες του Λιμενικού αφορούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός τόνισε σχετικά μιλώντας στον ΑΝΤ1, ότι «διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία, και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση». Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αναφορικά με τη χρήση των καμερών από το Λιμενικό Σώμα.

«Δεν έχω αρμοδιότητα του Λιμενικού, αλλά της Μετανάστευσης. Προφανώς το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο θα απαντήσει. Υπάρχει ωστόσο μια παρεξήγηση. Δεν υπάρχουν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού κάμερες, όπως υπάρχουν στην Αστυνομία. Δεν βλέπουμε το συμβάν, αλλά είναι επιχειρησιακές. Για παράδειγμα να δει τον στόχο μέσα στη νύχτα. Ούτε τα πολεμικά πλοία ούτε του Λιμενικού έχουν τέτοιες κάμερες.

Αυτές οι κάμερες λειτουργούν αν υπάρχει στόχος σε απόσταση για να τον "κλειδώσεις". Άμα τον έχεις μπροστά σου, όπως το συγκεκριμένο για ποιον λόγο να τις χρησιμοποιήσουν; Λειτουργούν μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο. Έχουν καταγραφικό, αλλά δεν κατέγραψαν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οι κάμερες είναι επιχειρησιακές, όχι να καταγράφουν 24 ώρες 7 μέρες για να βλέπουμε τι γίνεται, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό» είπε ο υπουργός.

«Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό»

Ο κ. Πλεύρης επιτέθηκε στην αριστερά για στοχοποίηση του Λιμενικού. «Πριν κάνα τρίμηνο είχαμε 3 νεκρούς μετανάστες στη Γαύδο. Η Frontex είπε ότι πανικοβλήθηκαν στη θέα τους, πήγαν να ανέβουν στο σκάφος και πνίγηκαν. Βγήκε κανείς να αμφισβητήσει την Frontex» αναρωτήθηκε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Γιατί; Γιατί η ελληνική αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό. Αυτό που λέει η Frontex το δεχόμαστε, αυτό που λέει το Λιμενικό το αμφισβητούμε.

Σήμερα ενοχλούνται που φέρνουμε το νομοσχέδιο και λέμε ότι αν μέλη ΜΚΟ βοηθούν στη διακίνηση μεταναστών θα τιμωρούνται βαρύτερα [...]. Οι ΜΚΟ υποστηρίζονται από την αντιπολίτευση» πρόσθεσε μεταξύ άλλων κι έκανε αναφορά στο tweet του Άδωνι Γεωργιάδη που κατήγγειλε προσπάθεια από ΜΚΟ να πείσει διασωθέντες του ναυαγίου να καταγγείλουν το Λιμενικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «παγωμένος» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αντιδράσεις για την επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ - Εκκλήσεις να συλληφθεί

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Χίο: «Αυτοί που μιλούν για pushback, είναι άσχετοι»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζινπίνγκ προς Τραμπ: «Οι ΗΠΑ πρέπει να χειριστούν τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν με σύνεση»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Geely Starray EM‑i στην Ελλάδα

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Μη «γιουχάρετε» τους Αμερικανούς, λέει η πρόεδρος της ΔΟΕ στους θεατές - Πράκτορες της ICE μετέβησαν στο Μιλάνο

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τεμπελάκος υπάλληλος δεν «ψήνεται» να δουλέψει: Τον απολύουν και τους παίρνει αποζημίωση 40.000 ευρώ

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρίο: Ψαροντουφεκάς αγνοείται εδώ και μήνες - Θα γίνει αίτηση για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

09:25LIFESTYLE

Britney Spears: «Νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή» - Νέα ανάρτηση με αιχμές για την οικογένειά της

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο επεισόδιο βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους - 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του στο σχολείο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber μπήκε κρυφά στο νησί του Έπσταϊν: Τώρα βλέπει μαύρα… βανάκια έξω από το σπίτι του

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: «Η αριστερά αρέσκεται να στοχοποιεί το Λιμενικό - Δεν καταγράφουν αυτές οι κάμερες»

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού 2026: Έρχονται δύο μεγάλες αλλαγές από τον Μάιο - Οι ημερομηνίες-κλειδιά

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Σοβαρό έγκλημα» η εξαφάνιση του 4χρονου Γκας Λαμόντ - Ταυτοποιήθηκε ο βασικός ύποπτος

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Δύο τραυματίες από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Βίντεο

08:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι καπνοί των πυρκαγιών σκοτώνουν πάνω από 24.000 πολίτες κάθε χρόνο

08:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Μέλη ΜΚΟ πήγαν σε νοσοκομείο στη Χίο για να «δασκαλέψουν» οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το λιμενικό

08:36ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Η «καταιγίδα Επστάιν» θα μπορούσε να ανατρέψει τον Στάρμερ - Γιατί η Βρετανία δεν είναι ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 36χρονος ελεγκτής που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα Έλληνα στη Γερμανία – Ήταν πατέρας 2 παιδιών

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε οχήματα επειδή δεν της έδιναν δανεικά

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών - Χαλκίδας: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από πλαγιομετωπική σύγκρουση

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:33ΚΑΙΡΟΣ

Καταιγίδες, χαλάζι και άνεμοι έως 9 μποφόρ – Το μεσημέρι δύσκολες ώρες στην Αττική

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Επεκτείνεται η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

08:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς έγινε το άγριο έγκλημα στα Μέγαρα: Τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι, τον μαχαίρωσε με φαλτσέτα στον λαιμό

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πήγαν να ξαφρίσουν ηλικιωμένη και έπεσαν πάνω στον αστυνομικό γιο της - Βίντεο ντοκουμέντο

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Ανατροπή στις προβλέψεις - Τι εκτιμάει σεισμολόγος

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Ηχητικά μηνύματα με απειλές του πατέρα προς τον γιο - Οι καβγάδες για τα περιουσιακά

06:40LIFESTYLE

5 ελληνικές σειρές που πρέπει να δεις στο Netflix

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξι ημέρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση: Οι χειρότερες ημέρες και ώρες για οδήγηση στην Αθήνα - Γράφημα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ