Η ανείπωτη τραγωδία στη Χίο και η μηδενική ανοχή της κυβέρνησης στους δολοφόνους διακινητές

Η κυβέρνηση παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της τραγωδίας στη Χίο και χωρίς να μπαίνει σε πιννκ πονγκ δηλώσεων αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση

Η ανείπωτη τραγωδία στη Χίο και η μηδενική ανοχή της κυβέρνησης στους δολοφόνους διακινητές
Η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες έχει πάρει διαστάσεις πολιτικής αντιπαράθεσης με τα κόμματα της κεντροαριστεράς να επιτίθενται σφοδρά στο λιμενικό σώμα και να κατηγορούν την κυβέρνηση για το δόγμα της προστασίας των συνόρων της χώρας μας.

Στην Ηρώδου Αττικού 19 αποκρούουν τις επιθέσεις κατά των λιμενικών αρχών και θέτουν το πρόβλημα στην πραγματική του δράση. Στους διακινητές που δρουν στο Αιγαίο και στέλνουν στο θάνατο αθώες ψυχές.

Όπως είπε χθες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε τηλεοπτική του συνέντευξη «είναι δραματικό, πρώτα απ' όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους».

Όμως από την άλλη μεριά όπως είπε ο κ. Κωστής Χατζηδάκης: «η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών».

Για το συγκεκριμένο περιστατικό στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν αποτελέσματα της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί.

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης: «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Θάνος Πλεύρης ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία αλλά συνεχάρη το Λιμενικό για τις ενέργειες του, αναφέροντας: «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού, οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας».

«Το τραγικό συμβάν στη Χίο καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης στην ολομέλεια της Βουλής και πρόσθεσε; «Το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας που ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα, που «θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» τόσο των «δύστυχων ανθρώπων» και των «στελεχών του Λιμενικού Σώματος».

