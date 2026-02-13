Καπερνάρος για Ρούτσι: «Με αποκάλεσε κάθαρμα – Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο»

Σε κλίμα πόλωσης συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για αφορά τα βίντεο που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του νομικού εκπροσώπου της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου και του Πάνου Ρούτσι, καθώς ο δικηγόρος ανέφερε πως ο Πάνος Ρούτσι «κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα», μιλώντας σήμερα (13/02) στον ΑΝΤ1.

Αναφορικά με την καταγγελία του Πάνου Ρούτσι περί «μπράβου» μέσα στο δικαστήριο, ο κ. Καπερνάρος είπε πως «δεν έχω λόγο να έχω μπράβους, είναι ο οδηγός μου. Τον έχω γι’ αυτά τα ταξίδια. Δύο φορές την εβδομάδα πηγαίνω στη Λάρισα, είναι 1.400 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι, με τα υπόλοιπα δικαστήρια, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου.

Αυτός χαρακτηρίστηκε μπράβος, γιατί έτσι ήθελε ο κύριος Ρούτσι. Περιφέρεται στο δικαστήριο με το καπέλο που φορά πάντα, αν και σε εσάς ήταν άσκεπος. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργεί θέματα, κυρίως στους δικηγόρους που υπερασπίζονται τους κατηγορούμενους».

«Δεν μιλάω για κανέναν άλλον πονεμένο γονέα, ένας άλλος πονεμένος γονέας είναι ο κύριος Ψαρόπουλος. Μπορείτε να του τηλεφωνήσετε για τη δικονομική μου συμπεριφορά απέναντί του. Κάποιοι από αυτούς που αποκάλεσα “θέατρο” –και δεν αναφέρομαι σε γονείς και συγγενείς– είναι τέσσερις – πέντε συνάδελφοί μου της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κάνουν φασαρία και φωνασκούν όποτε το κρίνουν», προσέθεσε ο δικηγόρος.

«Να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ τέτοια κατάσταση στο δικαστήριο. Βλέπεις δικηγόρους να ουρλιάζουν και να τσιρίζουν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Στο Μάτι με 104 νεκρούς έγιναν τα ίδια;», υπογράμμισε ακόμη, ενώ, ανέφερε πως κάποιοι προσπαθούν να «τινάξουν» τη δίκη στον αέρα.

«Το εννοώ, δεν το υπονοώ. Ο Πάνος Ρούτσι με αποκάλεσε κάθαρμα. Το έπαιξαν οι τηλεοράσεις, ερχόταν καταπάνω μας. Δίπλα μου ήταν οι συνεργάτες μου, καθώς και η κόρη του, η οποία είναι επτά μηνών έγκυος. Έτσι μπήκε ο οδηγός μου ενστικτωδώς μπροστά μου», ολοκλήρωσε.

