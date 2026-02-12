Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»

Ο Βασίλης Καπερνάρος επανέρχεται για τον Πάνο Ρούτσι, στον απόηχο του φραστικού επεισοδίου που είχαν έξω τα δικαστήρια Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία στα Τέμπη

Καπερνάρος για Ρούτσι: «Προπηλάκισε τους δικηγόρους, περιφέρεται στην αίθουσα ως νταής»
Ο δικηγόρος, Βασίλης Καπερνάρος, τοποθετήθηκε εκ νέου για το φραστικό επεισόδιο που είχε με τον Πάνο Ρούτσι έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη σχετικά με τα βίντεο της αμαξοστοιχίας από την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο Καπερνάρος υποστήριξε ότι «μας επιτέθηκε και μας καθύβρισε ο κ. Ρούτσι», κατηγορώντας τον για προπηλακισμό και εξύβριση των δικηγόρων. «Βγαίνοντας έξω, ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω “Τι θες, κύριε;” και άρχισε να με βρίζει και του λέω “Πήγαινε να κάνεις απεργία”», είπε ο κ. Καπερνάρος, μιλώντας στο StatusFM 107.7.

Ακόμη, ο δικηγόρος είπε πως ο κ. Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο», συμπληρώνοντας για τους δικηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας πως «οι τέσσερις – πέντε σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές, αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού. Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ουρλιάζουν με κραυγές».

Πριν από μερικές μέρες, ο Πάνος Ρούτσι είχε δηλώσει πως κατά τη διάρκεια της δίκης για υπεξαγωγή εγγράφου, ο Βασίλης Καπερνάρος τού είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ενώ έκανε λόγο και για «μπράβο» εντός του δικαστηρίου.

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός, ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο “πήγαινε – έλα” στη Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε 1 εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα από όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ όπως τη Δευτέρα μελετούσα για τις δισκογραφίες της Τρίτης στα δικαστήρια της Αθήνας και δεύτερον είναι κουραστικό, ιδιαίτερα έπειτα από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα», απάντησε ο δικηγόρος.

