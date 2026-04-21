Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένας γάμος στην Αίγυπτο, όταν η νύφη κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους καλεσμένους, βυθίζοντας στο πένθος δύο οικογένειες.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην Awlad Saqr στην επαρχία Σαρκία της Αιγύπτου, όοταν η νεαρή νύφη, λίγο πριν φύγει από την αίθουσα της γαμήλιας δεξίωσης, έχασε τις αισθήσεις της.

Αν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή, διαπιστώνοντας τον θάνατό της. Πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακό επεισόδιο.

Συγγενείς δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η νύφη δεν είχε δείξει σημάδια ασθένειας νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, ακολουθούμενη από εορτασμούς στους οποίους παρευρέθηκαν η οικογένεια και οι φίλοι.

Μάρτυρες είπαν ότι άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία προς το τέλος της εκδήλωσης προτού καταρρεύσει μπροστά στους καλεσμένους, με αποτέλεσμα να χρειαστούν άμεσες προσπάθειες για να ζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις έδειξαν ξαφνική απόφραξη μιας στεφανιαίας αρτηρίας, η οποία οδήγησε σε ταχεία επιδείνωση της κατάστασής της.