Από το 1994 και τις 1.500 τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες, στον «Έβερεστ» - Η ιστορία του «Αρχελών»

Η θαλάσσια χελώνα «Έβερεστ», που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην Πρέβεζα τον Μάιο του 2024, επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον στις 30 Μαρτίου 2026, μετά από διετή περίθαλψη στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Το περιστατικό αφορά μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η χελώνα έφερε εκτεταμένο τραύμα στο κεφάλι, το οποίο αποδίδεται σε ανθρώπινη ενέργεια και προκάλεσε νευρολογικά προβλήματα και δυσκολία πλευστότητας.

Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ

Το Newsbomb.gr επικοινώνησε με τον ωκεανογράφο και υπεύθυνο του Κέντρου Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ, Δημήτρη Φυτίλη, ο οποίος εξήγησε τα στάδια διάσωσης και αποκατάστασης της χελώνας, καθώς και την εξέλιξη της υγείας της μέχρι την απελευθέρωση της.

Παράλληλα, ο κ. Φυτίλης μίλησε για τη διαχείριση του περιστατικού, τις δυσκολίες της περίθαλψης, αλλά και το συνολικό έργο του Κέντρου.

Από την Πρέβεζα στο Κέντρο Διάσωσης

Ήταν Μάιος του 2024, όταν ο «Έβερεστ», μία μεγάλη θαλάσσια χελώνα, εντοπίστηκε στην Πρέβεζα σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έφερε σοβαρό, εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι. Υποσιτισμένος, με βάρος μόλις 81 κιλά και σοβαρά προβλήματα πλευστότητας που καθιστούσαν αδύνατη την επιβίωσή του στη θάλασσα, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Διάσωσης.

Οι πρώτες ημέρες της περίθαλψής του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς ήταν πολύ αδύναμος, ενώ το τραύμα του ήταν εκτεταμένο, καθιστώντας αβέβαιη την εξέλιξη της υγείας του.

«Ένα πολύ σοβαρό τραύμα από ανθρώπινη ενέργεια»

«Ο Έβερεστ μας έφτασε τραυματισμένος από την Πρέβεζα τον Μάιο του 2024 περίπου. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, το οποίο σημαίνει ότι ταυτόχρονα αποκτά πρόβλημα στον εγκέφαλό του, άρα και αρκετά νευρολογικά προβλήματα. Δυστυχώς φάνηκε ότι το τραύμα προκλήθηκε από ανθρώπινη ενέργεια» τονίζει στο Newsbomb.gr ο Ωκεανογράφος και Υπεύθυνος Κέντρου Διάσωσης της ΑΡΧΕΛΩΝ, Δημήτρης Φυτίλης.

Όπως εξηγεί, η σοβαρότητα του τραυματισμού έκανε από την αρχή την αποκατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ δεν ήταν βέβαιο αν το ζώο θα καταφέρει να επιβιώσει.

Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ

Γιατί ονομάστηκε «Έβερεστ»

Ο Ωκεανογράφος, Δημήτρης Φυτίλης αποκαλύπτει και την ιστορία πίσω από το όνομα της χελώνας: «Γι’ αυτό και η αποκατάστασή του ξέραμε εξ’ αρχής ότι θα είναι αρκετά δύσκολη. Γι’ αυτό του δώσαμε και το όνομα "Έβερεστ", γιατί ξέραμε ότι θα έχουμε τόσο δρόμο μπροστά μας όση είναι και η δυσκολία να ανέβεις – εάν μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό – στην κορυφή του Έβερεστ. Το μήκος από το καβούκι του Έβερεστ είναι 92,7 εκατοστά».

Δύο χρόνια προσπάθειας και η μεγάλη επιστροφή

Παρά τις δυσκολίες, η συστηματική φροντίδα απέδωσε καρπούς. Μετά από δύο χρόνια εντατικής περίθαλψης, εξετάσεων και συνεχούς παρακολούθησης, η χελώνα κατάφερε να αναρρώσει.

Όπως τονίζει ο Δημήτρης Φυτίλης: «Παρόλα αυτά, μετά από δύο χρόνια και πολύ τεταμένης δουλειάς, φροντίδας, περιποίησης και εξετάσεων, καταφέραμε να τον επιστρέψουμε πίσω στο φυσικό του περιβάλλον. Ήταν στο Κέντρο Διάσωσης θαλάσσιων Χελωνών του «ΑΡΧΕΛΩΝ» στη Γλυφάδα».

Η μεταφορά του στο κέντρο έγινε άμεσα μέσω του δικτύου διάσωσης, όπου πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και ξεκίνησε η αποθεραπεία του.

«Μας ήρθε στα 86 κιλά και έφυγε από εμάς στα 104 κιλά βάρους», επισημαίνει, δείχνοντας τη σημαντική βελτίωση της κατάστασής του.

Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ

Το έργο του Κέντρου Διάσωσης

Το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι καθοριστικό για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα.

«Από το 1994 μέχρι και σήμερα έχουμε σώσει συνολικά πάνω από 1.500 τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες και τον τελευταίο χρόνο περιθάλψαμε 73 χελώνες στο Κέντρο Διάσωσης και αυτή τη στιγμή έχουμε 31 τραυματισμένες. Η κάθε μία έχει διαφορετικά τραύματα και βρέθηκαν κατά μήκος των ακτογραμμών της Ελλάδας», αναφέρει.

Παράλληλα, εξηγεί τον σημαντικό ρόλο των πολιτών στη διαδικασία διάσωσης: «Είτε κάποιος πολίτης είτε κάποιος που βρήκε μία χελώνα μας παίρνει τηλέφωνο, δίνουμε τις απαραίτητες οδηγίες και τη περιθάλπουμε».

Η συγκίνηση της απελευθέρωσης

Κάθε επιστροφή μιας χελώνας στη θάλασσα αποτελεί μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για την ομάδα: «Πάντα όταν απελευθερώνουμε τις χελώνες, τις βάζουμε μία ειδική ταυτότητα που έχει έναν μοναδικό αριθμό, έτσι ώστε εάν βρεθεί κάποια στιγμή ξανά, να ξέρουμε ποια χελώνα είναι και το ιστορικό της. Κάθε χελώνα και κάθε φορά που αφήνουμε μία στο φυσικό της περιβάλλον είναι η ίδια συγκίνηση».

Ο «Έβερεστ», μάλιστα, ήταν μία από τις μεγαλύτερες χελώνες που έχουν περιθάλψει τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΡΧΕΛΩΝ

Επισκέψιμο το Κέντρο για το κοινό

Το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα είναι ανοιχτό για το κοινό, προσφέροντας τη δυνατότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

«Το κέντρο είναι επισκέψιμο τις καθημερινές από τις 13:00 μ.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ. και τα Σαββατοκύριακα 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. για το κοινό με ελεύθερη είσοδο», καταλήγει ο Δημήτρης Φυτίλης.