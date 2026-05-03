Δολοφονία σοκ στην Τουρκία: Έμπορος σκότωσε νεαρή δικηγόρο για οικονομικές διαφορές

Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η δολοφονία της νεαρής δικηγόρου Χατισέ Κοτσαεφέ από τον έμπορο Χακί Τσετίν για οικονομικές διαφορές.

Το έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή Gürsu, Bursa, στη συνοικία Ağaköy, έπειτα από μήνυση του θύματος κατά του θύτη για χρήματα που χρωστούσε στην αδελφή της.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη στο σημείο με όχημα και, έξω από αποθήκη, έκοψε τον δρόμο σε έναν πατέρα και τις δύο κόρες του, ανοίγοντας πυρ μέσα από το αυτοκίνητο.

Από την επίθεση η Χατισέ δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και υπέκυψε στα τραύματά της.

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından vurularak öldürüldü!#avukat #haticekocaefe pic.twitter.com/qaHoOhWtKn — İbrahim Konar (@ibrahimkonar) April 29, 2026

«Δεν έστησα ενέδρα, την είδα τυχαία»

Κατά την απολογία του στην αστυνομία, ο Χακί Τσετίν αρνήθηκε ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, δηλώνοντας:

«Δεν έστησα ενέδρα, την είδα τυχαία. Πυροβόλησα προς τα πόδια χωρίς να κατέβω από το αυτοκίνητο. Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω — τη δικηγόρο τη χτύπησα κατά λάθος».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι άνοιξε πυρ αφού είδε την αδελφή του θύματος, Ελίφ και ότι σταμάτησε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία και άλλων ατόμων, πριν διαφύγει από το σημείο.

Τα βίντεο ασφαλείας τον διαψεύδουν

Παρά τους ισχυρισμούς του, το υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να αποκαλύπτει διαφορετική εικόνα.

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, ablasının 5 milyonluk alacak davasını geri çekmediği için borçlu tarafından vurularak öldürüldü.



—Saldırı anında, iki kız kardeşin babalarıyla yürürken vurulup yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı.



—Olay yerinden kaçan şüpheli aranıyor. pic.twitter.com/RBm6O0D7p1 — gdh (@gundemedairhs) April 29, 2026

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ύποπτος: περιφερόταν με το όχημά του για αρκετή ώρα στην πλατεία του χωριού, κινήθηκε στοχευμένα προς το σημείο της επίθεσης και στη συνέχεια άνοιξε πυρ

Οι κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή που το όχημα πλησιάζει, τους πυροβολισμούς και τα θύματα να καταρρέουν στο έδαφος.

Bursa’da ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırıda 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti. Olayın, avukat kadının ablasının 5 milyon TL’lik alacağına ilişkin açtığı davayı geri çekmemesi üzerine yaşandığı öğrenildi.



Ablasına ait alacağın… pic.twitter.com/uiypGpkWIT — TKR (@TKRgazete) April 30, 2026

Προφυλακίστηκε ο δράστης - Τέσσερις ακόμη συλλήψεις

Μετά από επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα.

Προφυλακίστηκαν ο βασικός κατηγορούμενος και τέσσερα ακόμη άτομα. Ο κατηγορούμενος παρέδωσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο είχε κρύψει σε κατοικία, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης