Δολοφονία σοκ στην Τουρκία: Έμπορος σκότωσε νεαρή δικηγόρο για οικονομικές διαφορές
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι η επίθεση έγινε «τυχαία», ωστόσο η εκδοχή αυτή καταρρίφθηκε από το υλικό των καμερών ασφαλείας
Σοκ προκάλεσε στην Τουρκία η δολοφονία της νεαρής δικηγόρου Χατισέ Κοτσαεφέ από τον έμπορο Χακί Τσετίν για οικονομικές διαφορές.
Το έγκλημα σημειώθηκε στην περιοχή Gürsu, Bursa, στη συνοικία Ağaköy, έπειτα από μήνυση του θύματος κατά του θύτη για χρήματα που χρωστούσε στην αδελφή της.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη στο σημείο με όχημα και, έξω από αποθήκη, έκοψε τον δρόμο σε έναν πατέρα και τις δύο κόρες του, ανοίγοντας πυρ μέσα από το αυτοκίνητο.
Από την επίθεση η Χατισέ δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και υπέκυψε στα τραύματά της.
«Δεν έστησα ενέδρα, την είδα τυχαία»
Κατά την απολογία του στην αστυνομία, ο Χακί Τσετίν αρνήθηκε ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, δηλώνοντας:
«Δεν έστησα ενέδρα, την είδα τυχαία. Πυροβόλησα προς τα πόδια χωρίς να κατέβω από το αυτοκίνητο. Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω — τη δικηγόρο τη χτύπησα κατά λάθος».
Ισχυρίστηκε επίσης ότι άνοιξε πυρ αφού είδε την αδελφή του θύματος, Ελίφ και ότι σταμάτησε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία και άλλων ατόμων, πριν διαφύγει από το σημείο.
Τα βίντεο ασφαλείας τον διαψεύδουν
Παρά τους ισχυρισμούς του, το υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να αποκαλύπτει διαφορετική εικόνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο ύποπτος: περιφερόταν με το όχημά του για αρκετή ώρα στην πλατεία του χωριού, κινήθηκε στοχευμένα προς το σημείο της επίθεσης και στη συνέχεια άνοιξε πυρ
Οι κάμερες κατέγραψαν καρέ-καρέ τη στιγμή που το όχημα πλησιάζει, τους πυροβολισμούς και τα θύματα να καταρρέουν στο έδαφος.
Προφυλακίστηκε ο δράστης - Τέσσερις ακόμη συλλήψεις
Μετά από επιχείρηση του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας, συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα.
Προφυλακίστηκαν ο βασικός κατηγορούμενος και τέσσερα ακόμη άτομα. Ο κατηγορούμενος παρέδωσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο είχε κρύψει σε κατοικία, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.