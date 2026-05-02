Μακελειό στο Σικάγο: Γυμνός κρατούμενος άρπαξε όπλο και σκότωσε ομογενή αστυνομικό σε νοσοκομείο

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη του βαρύτατου ποινικού μητρώου του 26χρονου Alphanso Talley, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του αστυνομικού John Bartholomew στο νοσοκομείο Endeavor Health Swedish του Σικάγο.

Ο δράστης, που αντιμετωπίζει πλέον περισσότερες από 20 κακουργηματικές διώξεις, κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά το γεγονός ότι από το 2018 είχε καταδικαστεί επανειλημμένα για ένοπλες ληστείες, οπλοκατοχή και κλοπές οχημάτων, παραβιάζοντας συστηματικά τους όρους της επιτήρησής του. Η ελεγκτής του Ιλινόις, Susana Mendoza, και τοπικοί αξιωματούχοι εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση στο δικαστικό σύστημα και τον νόμο SAFE-T Act, υποστηρίζοντας ότι η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί αν ένας καθ' έξιν βίαιος εγκληματίας δεν αφεθεί επανειλημμένα ελεύθερος.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν ο Talley μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από σύλληψή του για ληστεία, ισχυριζόμενος ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για ιατρικές εξετάσεις, οι αστυνομικοί του αφαίρεσαν τις χειροπέδες, με αποτέλεσμα εκείνος να ανασύρει όπλο που είχε κρύψει σε κουβέρτα και να πυροβολήσει τους δύο ένστολους. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στη γύρω περιοχή, όπου ο ύποπτος εντοπίστηκε τελικά γυμνός να κρύβεται σε ακάλυπτους χώρους σπιτιών. Παράλληλα, ομοσπονδιακές διώξεις ασκήθηκαν και στη σύντροφο του δράστη, η οποία φέρεται να αγόρασε παράνομα το όπλο για λογαριασμό του.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

*Με πληροφορίες από nbcchicago

