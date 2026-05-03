Αναβάτης μηχανής έτρεχε με 269 χιλιόμετρα την ώρα, καμάρωνε στα social και τον έπιασε η Τροχαία

Χειροπέδες πέρασαν σε έναν ασυνείδητο οδηγό μοτοσικλέτας οι αστυνομικοί, που προχώρησαν στην ταυτοποίησή του μέσα από τον λογαριασμό του στα social media.

Ο 37χρονος αναβάτης καμάρωνε για τα καμώματά του στο διαδίκτυο, όπου εμφανιζόταν να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, αγνοώντας τον ΚΟΚ, αλλά και τους υπόλοιπους που κινούνταν στο δρόμο.

Το βίντεο καταγράφηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας κι όπως φαίνεται από το οπτικό υλικό, το κοντέρ κάποια στιγμή «έγραψε» 269 χλμ/ώρα. Ο ασυνείδητος οδηγός, παραβίαζε συνεχώς τη διπλή διαχωριστική γραμμή, κινούνταν μονίμως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ προσπερνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα προπορευόμενα οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, η οποία ερευνά αναρτήσεις με παραβατική οδηγική συμπεριφορά. Ήταν θέμα χρόνου, από τη στιγμή που το... μαρτύρησε ο ίδιος, να τον πιάσουν, όπερ κι εγένετο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ' εξακολούθηση. Η κατηγορία της «προτροπής σε τέλεση αδικήματος» αφορά στη δημοσιοποίηση του υλικού: Ανεβάζοντας τα βίντεο, ο 37χρονος ουσιαστικά προέτρεπε και άλλους να μιμηθούν τη συμπεριφορά του.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσικλέτα στην περιοχή της Νίκαιας, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.