Νέες προκλητικές δηλώσεις Τσελίκ πριν την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Δυναμιτίζει το κλίμα η Τουρκία δύο 24ωρα πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο Ömer Çelik, εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος ΑΚ της Τουρκίας έθεσε εκ νέου θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και συγκεκριμένα ανέφερε:

-Στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν τόσα πολλά πολεμικά πλοία που δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για αλιευτικά σκάφη. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας με την Αίγυπτο και τη Λιβύη στον τομέα της άμυνας. Στην επόμενη περίοδο, αυτές οι προσπάθειες θα ενισχυθούν περαιτέρω.



-Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα μας επισκεφθεί. Μπορούμε να επιλύσουμε τα ζητήματά μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι ειδήσεις σχετικά με τον οπλισμό νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν ή οι δηλώσεις των υπουργών τους έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Εδώ και πολύ καιρό, η Ελλάδα προσπαθεί να μετατρέψει τα ζητήματά της σε ζητήματα της ΕΕ. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό δεν συμβάλλει στο μέλλον της Ευρώπης.



-Αυτό που πρέπει να γνωρίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά στην Κύπρο είναι ότι δεν είναι σωστό να ανοίγει τα εδάφη της σε διαφορετικές δυνάμεις ή να προσκαλεί μια χώρα σε κάθε πρόβλημα. Το να απειλείς την Τουρκία δεν είναι καν αστείο...

-Η ανάπτυξη της διπλωματίας με την Ελλάδα είναι προς όφελος όλων. Ας γίνει το Αιγαίο μια λίμνη ειρήνης, όχι μια ζώνη σύγκρουσης. Όλα αυτά μπορούν να συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

