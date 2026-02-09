Μητσοτάκης - Ερντογάν: Με θετική προσέγγιση, απάντηση σε τυχόν προκλήσεις και σαφή μηνύματα

Με μία βαλίτσα στο χέρι θα είναι το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας από την Άγκυρα και τη συνάντηση που θα έχει με τον Ταγίπ Ερντογάν την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 του μηνός.

Την επομένη, στις 12 Φεβρουαρίου, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και από εκεί θα πετάξει για το Μόναχο όπου θα παραστεί στο Συνέδριο για την Ασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί στη γερμανική πόλη.

Στις 17 Φεβρουαρίου θα επισκεφτεί το Αμπου Ντάμπι και από εκεί θα πετάξει για την Ινδία όπου θα συναντηθεί με τον Μόντι ενώ θα μιλήσει σε Σύνοδο Κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η συνάντηση πάντως που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον θα είναι αυτή με τον Ταγίπ Ερντογάν η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Οι δύο άντρες είχαν συναντηθεί στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πριν από 17 περίπου μήνες έχοντας επισημάνει και οι δύο την ανάγκη διατήρησης κλίματος ηρεμίας στην περιοχή μας.

Εικόνα από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν τον Σεπτέμβριο 2024 Dimitris Papamitsos

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας ξεκαθαρίσει πως στόχος είναι να υπάρξει μια εποικοδομητική συζήτηση και μία ειλικρινή σχέση έχει ταχθεί υπέρ ενός ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας με την Τουρκία σε ανώτατο μάλιστα επίπεδο, διευκρινίζει όμως πως με τη γειτονική χώρα υπάρχει μόνο μία διαφορά που είναι ο καθορισμός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, αναμένεται να κινηθεί και πάλι η Αθήνα προσερχόμενη στη συνάντηση με θετική προσέγγιση και έτοιμη να συζητήσει θέματα όπως είναι η οικονομική συνεργασία, η συνεργασία για το μεταναστευτικό αλλά και η συνεργασία για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Συνεργάτες του Πρωθυπουργού επισημαίνουν πως αυτή η θετική προσέγγιση δεν σημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει κάτι αναπάντητο αν προκληθεί, Παράλληλα αναμένεται να στείλει και πάλι σαφές μήνυμα πως η ακραία ρητορική ή οι προκλήσεις της Άγκυρας, όπως για παράδειγμα η διατήρηση του casus beli, δεν βοηθούν ούτε στην ελληνοτουρκική προσέγγιση αλλά ούτε και στον ευρωπαϊκό δρόμο που θέλει να ακολουθήσει η γειτονική χώρα.

