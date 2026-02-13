Τουρκία: Ο Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου φυλακίστηκε, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου απευθύνει μέσω του Reuters ένα κάλεσμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προκηρύξει εκλογές «τώρα», προβλέποντας ότι πρόκειται να χάσει, αν θέσει και πάλι υποψηφιότητα.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εάν ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, καταφέρει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Παρά το γεγονός, ότι ο 55χρονος παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025 και εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται, το κόμμα του, το οποίο και ηγείται, έχει κερδίσει το κυβερνών κόμμα AKP του Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ιμάμογλου να παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης.

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δήλωσε ο Ιμάμογλου σε ερωτήσεις του Reuters που του διαβιβάσθηκαν από τη νομική ομάδα του στην φυλακή της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής», τόνισε ο Ιμάμογλου, το κόμμα του οποίου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ζητάει εδώ και μήνες πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο, οι προεδρικές εκλογές δεν έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2028. Βέβαια, να σημειωθεί ότι, αν ο 71χρονος Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είναι υποχρεωμένος να τις προκηρύξει πρόωρα, εκτός αν αλλάξουν τα όρια για τις θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των 3/5 των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σχολιάζει το Reuters, ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις φέρνουν στήθος με στήθος το κόμμα του Ιμάμογλου με το κόμμα του Ερντογάν.

«Πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία»

Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη καθώς ο εισαγγελέας στις υποθέσεις του Ιμάμογλου, είναι ο Ακίν Γκιουρλέκ, που διορίστηκε την Τετάρτη υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο οποίος ζήτησε να επιβληθεί στον δήμαρχο ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης αναμιγμένης σε διαφθορά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

«Η δουλειά του CHP θα γίνει τώρα ακόμα πιο δύσκολη», λέει ο πολιτικός σχολιαστής Μουράτ Γετκίν, προσθέτοντας ότι η επιλογή του Ερντογάν να υπουργοποιήσει τον Γκιουρλέκ δεν έχει στόχο μόνο να περιθωριοποιήσει τον Ιμάμογλου, αλλά σχετίζεται με αναδιάρθρωση του υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστικών μηχανισμών.

Ο Ιμάμογλου κατήγγειλε τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του ως «πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία για να εμποδισθεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία».

Η καθημερινότητα του Ιμάμογλου μέσα στη φυλακή

Ο Ιμάμογλου δήλωσε πως ακολουθεί ένα πρόγραμμα 18ωρης εργασίας μέσα από το κελί του, δουλεύοντας με τους δικηγόρους του σε περισσότερες από 10 υποθέσεις και έρευνες, διαβάζοντας επιστολές υποστηρικτών και συνεχίζοντας να εκτελεί τα δημαρχιακά καθήκοντά του. Επίσης ασκείται καθημερινά στα 24 τετραγωνικά μέτρα της αυλής της φυλακής, όπως ανέφερε στις επτά σελίδες των απαντήσεών του.

«Καμιά πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», κατέληξε στο μήνυμά του.