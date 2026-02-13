Τουρκία: Ο Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εάν ο Ιμάμογλου καταφέρει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο

Newsbomb

Τουρκία: Ο Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου φυλακίστηκε, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου απευθύνει μέσω του Reuters ένα κάλεσμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προκηρύξει εκλογές «τώρα», προβλέποντας ότι πρόκειται να χάσει, αν θέσει και πάλι υποψηφιότητα.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι εάν ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, καταφέρει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Παρά το γεγονός, ότι ο 55χρονος παραμένει φυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025 και εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται, το κόμμα του, το οποίο και ηγείται, έχει κερδίσει το κυβερνών κόμμα AKP του Ερντογάν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις στην Κωνσταντινούπολη, με τον Ιμάμογλου να παραμένει μια ισχυρή φυσιογνωμία της αντιπολίτευσης.

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δήλωσε ο Ιμάμογλου σε ερωτήσεις του Reuters που του διαβιβάσθηκαν από τη νομική ομάδα του στην φυλακή της Σηλυβρίας, δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

«Θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής», τόνισε ο Ιμάμογλου, το κόμμα του οποίου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), ζητάει εδώ και μήνες πρόωρες εκλογές.

Ωστόσο, οι προεδρικές εκλογές δεν έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2028. Βέβαια, να σημειωθεί ότι, αν ο 71χρονος Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είναι υποχρεωμένος να τις προκηρύξει πρόωρα, εκτός αν αλλάξουν τα όρια για τις θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ο Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των 3/5 των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαζόταν υποστήριξη πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι ο Ερντογάν θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σχολιάζει το Reuters, ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις φέρνουν στήθος με στήθος το κόμμα του Ιμάμογλου με το κόμμα του Ερντογάν.

«Πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία»

Η κατάσταση γίνεται πιο περίπλοκη καθώς ο εισαγγελέας στις υποθέσεις του Ιμάμογλου, είναι ο Ακίν Γκιουρλέκ, που διορίστηκε την Τετάρτη υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο οποίος ζήτησε να επιβληθεί στον δήμαρχο ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης αναμιγμένης σε διαφθορά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης.

«Η δουλειά του CHP θα γίνει τώρα ακόμα πιο δύσκολη», λέει ο πολιτικός σχολιαστής Μουράτ Γετκίν, προσθέτοντας ότι η επιλογή του Ερντογάν να υπουργοποιήσει τον Γκιουρλέκ δεν έχει στόχο μόνο να περιθωριοποιήσει τον Ιμάμογλου, αλλά σχετίζεται με αναδιάρθρωση του υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστικών μηχανισμών.

Ο Ιμάμογλου κατήγγειλε τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του ως «πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία για να εμποδισθεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία».

Η καθημερινότητα του Ιμάμογλου μέσα στη φυλακή

Ο Ιμάμογλου δήλωσε πως ακολουθεί ένα πρόγραμμα 18ωρης εργασίας μέσα από το κελί του, δουλεύοντας με τους δικηγόρους του σε περισσότερες από 10 υποθέσεις και έρευνες, διαβάζοντας επιστολές υποστηρικτών και συνεχίζοντας να εκτελεί τα δημαρχιακά καθήκοντά του. Επίσης ασκείται καθημερινά στα 24 τετραγωνικά μέτρα της αυλής της φυλακής, όπως ανέφερε στις επτά σελίδες των απαντήσεών του.

«Καμιά πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», κατέληξε στο μήνυμά του.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές

14:54WHAT THE FACT

Παρασκευή και 13: Ο φόβος για την πιο άτυχη ημέρα του χρόνου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Το Αργοστόλι πλημμύρισε ξανά: Εικόνες χάους μετά τη νέα νεροποντή – Οι προτάσεις Τσατραφύλλια για θωράκιση της πόλης

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε πεζή στο Ηράκλειο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα – Αυξάνουν την πίεση οι Αμερικανοί

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΜΣΤ: Αναπλάθοντας την παράδοση - O Πάνος Βαλσαμάκης και η γέννηση της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής

14:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς και Βίκυ Καρατζόγλου: «Ραντεβού στο Άλσος»

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Ποιος είναι ο Ταρίκ Ραχμάν - Μετά από 17 χρόνια εξόριστος, τώρα θα γίνει πρωθυπουργός

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε 3 οικισμούς - Εκκενώθηκαν σπίτια

14:06LIFESTYLE

Οι KNEECAP έρχονται στο Rockwave Festival να σαρώσουν το Σάββατο 20 Ιουνίου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Το ΙΝΕΛ τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας με δράσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Χειροπέδες σε 49χρονο για παιδική πορνογραφία

13:45ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπαστράτος: Επέκταση στις γραμμές παραγωγής με στόχο εξαγωγές άνω των 600 εκατ. ευρώ

13:35ΕΛΛΑΔΑ

«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας -Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Καστοριά μπορεί να επιτύχει οικονομική πρόοδο, κοινωνική συνοχή και ευημερία»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ηλεία: Δέντρο έπεσε σε σπίτι στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο: Αισιοδοξία για επιστολική ψήφο στις επόμενες εθνικές εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη κι αλβανικής καταγωγής ο 26χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του ελεγκτή

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό - «Πρώτος στόχος να κρατήσει το πόδι της», μετά το σοκαριστικό ατύχημα

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Κλειστό το Σύνταγμα - Ξεκίνησαν τα τρακτέρ από τις Αφίδνες

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

09:40LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: Η επιθυμία να παίξει στο τηλεπαιχνίδι «ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και η παρέμβαση Αρναούτογλου

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στα Άνω Λιόσια: 44χρονος ασελγούσε σε ανήλικα δίνοντάς τους χρήματα

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Ποιος είναι ο Ταρίκ Ραχμάν - Μετά από 17 χρόνια εξόριστος, τώρα θα γίνει πρωθυπουργός

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είσαι Ομηρικός, είσαι Καβαφικός»: Το non paper της Προεδρίας, το τσίπουρο, η μητέρα του Κώστα Τασούλα και η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα

13:35ΕΛΛΑΔΑ

«Κουτί Καλωσορίσματος» για κάθε νεογέννητο προσφέρει ο δήμος Μάνδρας -Το δίνουν 4 φορές τον 1ο χρόνο

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνωστισμός στο μετρό: «Σε αυτή την Ελλάδα χάνεις 2 ώρες την μέρα στο τιμόνι ή στα ΜΜΜ»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Το Αργοστόλι πλημμύρισε ξανά: Εικόνες χάους μετά τη νέα νεροποντή – Οι προτάσεις Τσατραφύλλια για θωράκιση της πόλης

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρή για το καρναβάλι της Πάτρας: «Είναι μία αηδία»

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φορτηγό παρέσυρε πεζή στο Ηράκλειο- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ