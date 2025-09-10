Η επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη – Η πρεμιέρα και η ομάδα

Η Ελένη Τσολάκη παίρνει θέση και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της, στον ΑΝΤ1, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08.30, με τη νέα εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Με μεγάλη εμπειρία στην ψυχαγωγία και έντονη τηλεοπτική παρουσία, η Ελένη υπόσχεται να γεμίσει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου με φως, χαμόγελα και πολυθεματικό περιεχόμενο. Μαζί της, μία δυνατή ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, ζωντάνια και άποψη.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ένα όνομα με ισχυρό στίγμα στα media, έρχεται στην εκπομπή για… ειδικές παρεμβάσεις και ξεχωριστή παρουσία. Με τη δική του ιδιαίτερη οπτική και πολυετή διαδρομή, σχολιάζει και ερμηνεύει την επικαιρότητα με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, σταθερή αξία, με αιχμηρό λόγο και βαθιά γνώση της τηλεόρασης, θα φωτίζει πρόσωπα και καταστάσεις με το δικό της αυθεντικό στυλ. Επικοινωνιακός σύγχρονος και με καθαρή δημοσιογραφική ματιά, ο Νίκος Μισίρης θα συνδέει την ενημέρωση με την καθημερινότητα.

Ο Λευτέρης Κουμαντάκης, έχοντας ήδη δυναμική πορεία ως παρουσιαστής στην τηλεόραση της περιφέρειας, συμμετέχει στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κρατώντας όλα όσα τον κάνουν αγαπητό: αμεσότητα, χιούμορ και ειλικρινή επικοινωνία με τον τηλεθεατή.

Στην κουζίνα θα μπαίνει ο Χρήστος Μοίρας, ο σεφ της παρέας, ο οποίος θα μας εμπνέει με συνταγές που «μιλούν» στην καρδιά, αλλά και στο…στομάχι.

