O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος βρέθηκε πρόσφατα δίπλα στη διάσημη Jennifer Lopez, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στο Beverly Hills.

Ο Έλληνας ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία και ανέβασε στα στόρι του στο Instagram οκτώ διαφορετικά captions με σχόλια για τη «συνάντησή» του με την πανέμορφη Λατίνα ηθοποιό από το «νονέ μου, αστέρι μου, η κυρία δίπλα ποια είναι» που γράφτηκε από τη βαφτισιμιά του Χρήστου Βασιλόπουλου μέχρι αναρτήσεις από ιστοσελίδες που αναφέρθηκαν στις φωτογραφίες του πρωταγωνιστή δίπλα στην τέως σύζυγο του Μπεν Άφλεκ, το διαζύγιο των οποίων ήταν επί μήνες πρωτοσέλιδο στο διεθνή Τύπο.

Πολλοί σχολίασαν τις φωτογραφίες, όπως ο σκηνοθέτης Νίκος Μαστοράκης.

Προφανώς πολλοί αναρωτήθηκαν αν ο Χρήστος Βασιλόπουλος είναι το νέο αμόρε ή έστω συνόδευσε σε δείπνο τη διάσημη Jennifer Lopez.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, όταν ο ηθοποιός που ζει και δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δεν βρίσκεται στη σκηνή, εργάζεται ως doorman στο πολυτελές εστιατόριο Cipriani στο Beverly Hills.

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Πολλοί καλλιτέχνες κάνουν παράλληλες δουλειές για να καλύπτουν τα έξοδά τους.

Στα social media, πάντως, τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετρ στο Cipriani δεν το λες και λίγο», ενώ άλλη χρήστης σχολίασε απλά: «Δουλεύει εκεί».

Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί για το πώς βρέθηκε στο πλευρό της Jennifer Lopez, ενώ αρκετοί χρήστες στα σχόλια υπαινίσσονται ότι ίσως εργάζεται στο συγκεκριμένο εστιατόριο.

Ο Χρήστος Βασιλόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από επιτυχημένα τηλεοπτικά σίριαλ μεγάλων καναλιών, ενώ το 2018 συμμετείχε στο ριάλιτι Nomads του ΑΝΤ1. Το 2020 απέκτησε έναν γιο, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

