Πρίγκιπας Χάρι: Δακρυσμένος στη δίκη κατά της Daily Mail: «Έκαναν τη ζωή της συζύγου μου κόλαση»

Με δάκρυα στα μάτια έφυγε ο πρίγκιπας Χάρι από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, αφού κατέθεσε ως μάρτυρας, στο πλαίσιο της αγωγής του κατά του εκδότη της εφημερίδας Daily Mail για παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Ξεκινώντας την κατάθεση του, ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ δήλωσε ότι όταν εκτελούσε ακόμη τα βασιλικά του καθήκοντα, «δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί» για τα άρθρα της εφημερίδας που αποτελούν το επίκεντρο της αγωγής του κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους «λόγω του θεσμού στον οποίον άνηκε».

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταθέσει ως μάρτυρας στην αστική δίκη, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και αναμένεται να διαρκέσει εννέα εβδομάδες.

Είναι ένας από τους επτά διάσημους του Ηνωμένου Βασιλείου – μεταξύ των οποίων οι Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνες και Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ – που κατηγορούν την Associated Newspapers Limited (ANL) για παράνομη συλλογή πληροφοριών μέσω πρακτικών όπως η τηλεφωνική υποκλοπή συνομιλιών και η παρακολούθηση.

Ο εκδότης της εφημερίδας έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη, επιμένοντας ότι οι δημοσιογράφοι του δημοσίευσαν τα άρθρα τους χρησιμοποιώντας νόμιμες πηγές.

«Πάντα είχα μια δύσκολη σχέση με τον Τύπο»

Ο Δούκας του Σάσεξ έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου γύρω στις 11.00 το πρωί (τοπική ώρα) την Τετάρτη, χαμογελώντας και χαιρετώντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω. Ο 41χρονος πρίγκιπας παρακολούθησε την δίκη τις τελευταίες δύο ημέρες, καθισμένος πίσω από τη νομική του ομάδα μαζί με άλλους ενάγοντες, πριν καταθέσει σήμερα πρώτος. Αυτή είναι η δεύτερη εμφάνιση του Δούκα σε δικαστήριο τα τελευταία τρία χρόνια.

Χαμογελαστός ο πρίγκιπας Χάρι φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026. AP

Το 2023, ο πρίγκιπας Χάρι έγινε το πρώτο μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας που κατέθεσε ως μάρτυρας σε δικαστήριο, τα τελευταία 130 χρόνια.

Η συγκεκριμένη αγωγή του Δούκα βασίζεται σε 14 άρθρα που γράφτηκαν μεταξύ του 2001 και του 2013, κυρίως από δύο δημοσιογράφους, τα οποία του προκάλεσαν «μεγάλη οδύνη» και δεν είχαν «κανένα αξιόλογο δημόσιο ενδιαφέρον», σύμφωνα με τις γραπτές σημειώσεις της νομικής του ομάδας. Ο Δούκας ισχυρίζεται ότι αυτά τα άρθρα περιείχαν πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν με «δόλιες τακτικές».

Στην κατάθεσή του ως μάρτυρας, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι «πάντα είχε μια δύσκολη σχέση με τον Τύπο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς και έπρεπε να το αποδεχτεί».

«Τα άρθρα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην αγωγή, είναι μέρος μιας εκστρατείας, μιας εμμονής να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους και να με οδηγήσουν σε παράνοια, να με απομονώσουν και πιθανώς να με οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ για να πουλήσουν περισσότερα αντίτυπα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι από το εδώλιο.

Ο Δούκας τόνισε ότι άσκησε την αγωγή επειδή ήταν «αποφασισμένος να καταστήσει την Associated υπεύθυνη για τις πράξεις, για το καλό όλων» και ότι αυτό θα γινόταν «για το δημόσιο συμφέρον».

Σκιτσογραφία του πρίγκιπα Χάρι στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Αρνήθηκε ότι φίλοι του διέρρευσαν πληροφορίες

Κατά την διάρκεια της κατάθεσης του, ο πρίγκιπας Χάρι λογομάχησε αρκετές φορές με τον δικηγόρο που εκπροσωπεί την ANL, τον Antony White KC. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, ο δικηγόρος υπεράσπισης ρώτησε τον πρίγκιπα εάν ορισμένοι από τους δημοσιογράφους που έγραψαν τα άρθρα μπορεί να είχαν περάσει χρόνο με άτομα του στενού κοινωνικού του κύκλου, και αυτοί να διέρρευσαν τις πληροφορίες.

Ο White υπονόησε ότι οι δημοσιογράφοι παρευρίσκονταν στις ίδιες εκδηλώσεις με τον πρίγκιπα και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει πληροφορίες για τα άρθρα τους μέσω αυτών των διαύλων, κάτι που ο Δούκας αμφισβήτησε.

«Έχοντας ζήσει σε αυτό το σύστημα όλη μου τη ζωή... το είδος των πληροφοριών που καταλήγουν σε αυτά τα άρθρα δεν είναι κάποιες για τις οποίες θα μιλούσα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι από το εδώλιο των μαρτύρων. «Δεν είμαι φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους. Ποτέ δεν ήμουν», πρόσθεσε.

Ο White υπονόησε επίσης ότι ο Χάρι θα μπορούσε να είχε διαμαρτυρηθεί για αυτά τα άρθρα τη στιγμή της δημοσίευσής τους, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Ο Χάρι απάντησε λέγοντας ότι «δεν του επιτρεπόταν να διαμαρτυρηθεί», επικαλούμενος την διάσημη φράση της βασιλικής οικογένειας: «Ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς».

«Έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου κόλαση»

Λίγο πριν κατέβει από το εδώλιο, ο πρίγκιπας Χάρι φάνηκε να είχε δακρύσει, καθώς μιλούσε για τις «φρικτές εμπειρίες» που είχε ζήσει.

«Η ζωή μου ήταν ανοιχτή προς όλους για εμπορευματοποίηση, έτσι ήταν από τότε που ήμουν παιδί. Κάθε πτυχή της προσωπικής μου ζωής, έγινε αντικείμενο έρευνας», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Δούκας του Σάσεξ. «Το γεγονός ότι πρέπει να κάτσω και τους ακούσω όλους να ισχυρίζονται ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή είναι αηδιαστικό», πρόσθεσε.

«Συνεχίζουν να με κυνηγούν, έχουν κάνει τη ζωή της συζύγου μου κόλαση», κατέληξε και αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου.