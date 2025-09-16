Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο» - Το αντίο από Μπαντέρας, Κλίντον και Κέρτις

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Η παρέα που κρατάς», κατά τη διάρκεια του 69ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στο Λίντο της Βενετίας - 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Με τον θάνατο του ειδώλου του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών σήμερα, ο Αντόνιο Μπαντέρας τον χαρακτηρίζει ως «είδωλο του κινηματογράφου από κάθε άποψη».

Ο ίδιος έγραψε στο X: «Το ταλέντο του θα συνεχίσει να μας συγκινεί για πάντα, λάμποντας μέσα από τα πλάνα και στη μνήμη μας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Robert Redford leaves us, an icon of cinema in every sense. Actor, director, producer, and founder of the Sundance Festival. His talent will continue to move us forever, shining through the frames and in our memory. RIP.



Nos deja Robert Redford, un icono del cine con mayúsculas.… pic.twitter.com/exQP88HgbS — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 16, 2025

Χίλαρι Κλίντον για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο»

Από την πλευρά της η Χίλαρι Κλίντον ανέφερε ότι πάντα θαύμαζε τον Ρέντφορντ τόσο για την κινηματογραφική του καριέρα, όσο και για «ότι ακολούθησε». Η ίδια έγραψε στο Instagram: «Υποστήριζε προοδευτικές αξίες όπως την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση στις τέχνες, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες για νέες γενιές ακτιβιστών και κινηματογραφιστών. Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο»

Το αντίο από αστέρες του Χόλιγουντ

Μεταξύ των αστέρων του Χόλιγουντ που απέτισαν φόρο τιμής είναι ο ηθοποιός του Star Trek, Γουίλιαμ Σάτνερ, ο οποίος έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Ρέντφορντ στο X.

Condolences to the family of Robert Redford. ? — William Shatner (@WilliamShatner) September 16, 2025

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, πρωταγωνιστής των ''Sing Sing'' (2024) και ''If Beale Street Could Talk'' (2018), ευχαρίστησε τον Ρέντφορντ για την «αιώνια επίδρασή» του, η οποία, όπως λέει, «θα είναι αισθητή για γενιές».

Παράλληλα, η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέιμι Λι Κέρτις έγραψε στο Instagram: «ΜΙΑ ΖΩΗ! ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. ΤΕΧΝΗ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ».

