Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον εμβληματικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στο σπίτι του στη Γιούτα

Μέριλ Στριπ: Αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Ένα λιοντάρι έφυγε»

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στριπ στην ταινία «Out of Africa»

Το Χόλιγουντ θρηνεί την απώλεια του κινηματογραφικού θρύλου Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε σήμερα (16 Σεπτεμβρίου 2025) σε ηλικία 89 ετών.

Ο Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του στο Σάντανς της Γιούτα, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Αμέσως μετά την είδηση, πλημμύρισαν τα μέσα ενημέρωσης και τα social media με τιμητικά μηνύματα, αναδεικνύοντας την ανεξίτηλη επιρροή που άφησε στον κινηματογράφο.

Η Μέριλ Στριπ, συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία Out of Africa του 1985, αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό της λέγοντας: «Έφυγε ένα από τα λιοντάρια. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ φτάνει στην πρεμιέρα της ταινίας «Η παρέα που κρατάς», κατά τη διάρκεια του 69ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στο Λίντο της Βενετίας - 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Αρχείου - EPA

Η στιγμή που και η Μέριλ Στριπ «μαγεύτηκε» από εκείνον στα γυρίσματα

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με το χαρακτηριστικό χαμόγελό του, τα ξανθά μαλλιά και τα γαλάζια μάτια, ήταν το σύμβολο της γοητείας στον αμερικανικό κινηματογράφο και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ’70. Η έλξη του δεν περιοριζόταν μόνο στους θαυμαστές του πολλές συμπρωταγωνίστριες δεν έκρυβαν τον θαυμασμό τους.

Μια τέτοια αποκάλυψη έκανε πρόσφατα η Μέριλ Στριπ, η οποία πέρσι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών μίλησε για μια ερωτική σκηνή με τον Ρέντφορντ που θα ήθελε να μην τελείωνε ποτέ.

Η τριπλά βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια σκηνή πλυσίματος μαλλιών από το δράμα του 1985 Out of Africa, όπου συνεργάστηκε με τον τότε 87χρονο Ρέντφορντ.

Στη σκηνή αυτή, ο Ρέντφορντ, που υποδύεται έναν κυνηγό μεγάλων θηραμάτων, λούζει τα μαλλιά της Δανέζας βαρόνης που υποδύεται η Στριπ, δίπλα σε ένα ποτάμι στην Κένυα.

«Είναι μια σκηνή σεξουαλικής έντασης με κάποιο τρόπο, γιατί είναι τόσο προσωπική», εξήγησε η Στριπ. «Έχουμε δει αμέτρητες σκηνές σεξ στον κινηματογράφο, αλλά σπάνια τη στοργή, την τρυφερότητα και τη φροντίδα. Ήταν μαγευτικό. Δεν ήθελα εκείνη η μέρα να τελειώσει».

