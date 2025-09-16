Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Η Τζέιν Φόντα, 87 ετών, αναφέρθηκε στο θάνατο του συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο «Barefoot in the Park» σε ηλικία 89 ετών την Τρίτη, λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης.

«Με συγκλόνισε σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Bob έφυγε», δήλωσε η ηθοποιός σε ανακοίνωση στο The Post μέσω της εκπροσώπου της.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα σε μια φωτογραφία δημοσιότητας για την ταινία «Barefoot in the Park».

«Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», συνέχισε η ηθοποιός. «Σημαίνει πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με κάθε τρόπο. Εκπροσωπούσε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Οι δυο τους δημιούργησαν μια μακροχρόνια φιλία συνεργαζόμενοι σε πέντε ταινίες.

Η πρώτη τους συνεργασία ήταν στην ταινία «Tall Story» το 1960, ακολούθησε το «The Chase» το 1966, το «Barefoot in the Park» το 1967 και το «The Electric Horseman» το 1979.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζέιν Φόντα στο «Barefoot in the Park».

Σκηνοθετημένο από τον Gene Saks, το «Barefoot in the Park» είχε πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Τζέιν Φόντα ως ένα νεόνυμφο ζευγάρι που ζει σε ένα διαμέρισμα πέντε ορόφων στη Νέα Υόρκη. Η Τζέιν Φόντα ήταν υποψήφια για BAFTA για την ερμηνεία της.

Πενήντα χρόνια αργότερα, οι ηθοποιοί επανενώθηκαν για τελευταία φορά στη ρομαντική κομεντί του Netflix «Our Souls at Night». Και οι δύο παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017.

Κατά την προώθηση της ταινίας στο «Today» τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε ότι η συνεργασία με την Φόντα είναι πάντα «εύκολη».

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα στην πρεμιέρα της ταινίας «Our Souls At Night» στη Νέα Υόρκη το 2017.

«Έχουμε κάνει πολλές ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, οπότε απλώς συνέβη έτσι, δεν χρειαζόταν μεγάλη συζήτηση, δεν έπρεπε να μιλήσουμε για πολλά», είπε. «Τα πράγματα απλώς βρήκαν τη θέση τους ανάμεσά μας και δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο να σκεφτούμε».

Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Τον ίδιο μήνα, ο Ρέντφορντ χαρακτήρισε την Φόντα «δύναμη» κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης στο «Megyn Kelly Today».

«Όσο γνωρίζω την Φόντα, προχωρά πάντα μπροστά και δεν κοιτάζει πίσω», εξήγησε ο νικητής του Όσκαρ. «Και όποιο πόνο ή προβλήματα είχε στο παρελθόν, παραμένουν στο παρελθόν και συνεχίζει να προχωρά. Είναι ένα αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό και πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν όπως η Jane».

Από την πλευρά της, η Φόντα είχε πει στο The Hollywood Reporter εκείνη την περίοδο ότι «δεν μπορούσα να κρατήσω τα χέρια μου μακριά» από τον ηθοποιό όταν γύριζαν το «Barefoot in the Park».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα στα γυρίσματα της ταινίας «Barefoot in the Park».

«Συνεχώς τον καταπίεζα. Στο "Our Souls at Night", η δυναμική του χαρακτήρα μου με τον χαρακτήρα του ήταν κάπως παρόμοια. Απλώς αγαπώ το γεγονός ότι αυτές οι ταινίες περικλείουν την πορεία της καριέρας μας», μοιράστηκε.

Τον Μάιο του 2023, η Τζέιν Φόντα είπε στο Vulture ότι «ήταν ερωτευμένη» με τον Ρέντφορντ.

«Έκανα τέσσερις ταινίες μαζί του, και σε τρεις ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Που σήμαινε ότι πέρασα υπέροχα», είπε.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα σε γυρίσματα της ταινίας το 1979.

Ωστόσο, η Φόντα είχε επικρίνει τον Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια πάνελ στο Φεστιβάλ Καννών εκείνη την περίοδο.

«Δεν του άρεσε να φιλάει», ισχυρίστηκε η Φόντα. «Δεν του είπα ποτέ τίποτα γι’ αυτό. Και είναι πάντα κακόκεφος, και πάντα νόμιζα ότι ήταν δικό μου λάθος».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλώς έχει θέμα με τις γυναίκες», πρόσθεσε η Φόντα για τον Ρέντφορντ.

Ο εκπρόσωπος του Ρέντφορντ επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Τρίτη.

