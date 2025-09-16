Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Η Τζέιν Φόντα εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών: «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Newsbomb

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω»

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα σε διαφημιστική φωτογραφία για την ταινία «Barefoot in the Park».

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζέιν Φόντα, 87 ετών, αναφέρθηκε στο θάνατο του συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο «Barefoot in the Park» σε ηλικία 89 ετών την Τρίτη, λίγο μετά την ανακοίνωση της είδησης.

«Με συγκλόνισε σήμερα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Bob έφυγε», δήλωσε η ηθοποιός σε ανακοίνωση στο The Post μέσω της εκπροσώπου της.

robert-redford-us-actor-jane

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα σε μια φωτογραφία δημοσιότητας για την ταινία «Barefoot in the Park».

«Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», συνέχισε η ηθοποιός. «Σημαίνει πολλά για μένα και ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος με κάθε τρόπο. Εκπροσωπούσε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Οι δυο τους δημιούργησαν μια μακροχρόνια φιλία συνεργαζόμενοι σε πέντε ταινίες.

Η πρώτη τους συνεργασία ήταν στην ταινία «Tall Story» το 1960, ακολούθησε το «The Chase» το 1966, το «Barefoot in the Park» το 1967 και το «The Electric Horseman» το 1979.

barefoot-park-robert-redford-jane-111514022eed2e4.jpg

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Τζέιν Φόντα στο «Barefoot in the Park».

Σκηνοθετημένο από τον Gene Saks, το «Barefoot in the Park» είχε πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Τζέιν Φόντα ως ένα νεόνυμφο ζευγάρι που ζει σε ένα διαμέρισμα πέντε ορόφων στη Νέα Υόρκη. Η Τζέιν Φόντα ήταν υποψήφια για BAFTA για την ερμηνεία της.

Πενήντα χρόνια αργότερα, οι ηθοποιοί επανενώθηκαν για τελευταία φορά στη ρομαντική κομεντί του Netflix «Our Souls at Night». Και οι δύο παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017.

Κατά την προώθηση της ταινίας στο «Today» τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε ότι η συνεργασία με την Φόντα είναι πάντα «εύκολη».

robert-redford-jane-fonda-attend-111523917.jpg

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα στην πρεμιέρα της ταινίας «Our Souls At Night» στη Νέα Υόρκη το 2017.

«Έχουμε κάνει πολλές ταινίες όλα αυτά τα χρόνια, οπότε απλώς συνέβη έτσι, δεν χρειαζόταν μεγάλη συζήτηση, δεν έπρεπε να μιλήσουμε για πολλά», είπε. «Τα πράγματα απλώς βρήκαν τη θέση τους ανάμεσά μας και δεν υπήρχε τίποτα περισσότερο να σκεφτούμε».

chase-usa-1965-111523921.jpg

Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Τον ίδιο μήνα, ο Ρέντφορντ χαρακτήρισε την Φόντα «δύναμη» κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης στο «Megyn Kelly Today».

«Όσο γνωρίζω την Φόντα, προχωρά πάντα μπροστά και δεν κοιτάζει πίσω», εξήγησε ο νικητής του Όσκαρ. «Και όποιο πόνο ή προβλήματα είχε στο παρελθόν, παραμένουν στο παρελθόν και συνεχίζει να προχωρά. Είναι ένα αξιοθαύμαστο χαρακτηριστικό και πολύ λίγοι άνθρωποι το έχουν όπως η Jane».

Από την πλευρά της, η Φόντα είχε πει στο The Hollywood Reporter εκείνη την περίοδο ότι «δεν μπορούσα να κρατήσω τα χέρια μου μακριά» από τον ηθοποιό όταν γύριζαν το «Barefoot in the Park».

american-actors-robert-redford-jane-111523918.jpg

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Τζέιν Φόντα στα γυρίσματα της ταινίας «Barefoot in the Park».

«Συνεχώς τον καταπίεζα. Στο "Our Souls at Night", η δυναμική του χαρακτήρα μου με τον χαρακτήρα του ήταν κάπως παρόμοια. Απλώς αγαπώ το γεγονός ότι αυτές οι ταινίες περικλείουν την πορεία της καριέρας μας», μοιράστηκε.

Τον Μάιο του 2023, η Τζέιν Φόντα είπε στο Vulture ότι «ήταν ερωτευμένη» με τον Ρέντφορντ.

«Έκανα τέσσερις ταινίες μαζί του, και σε τρεις ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Που σήμαινε ότι πέρασα υπέροχα», είπε.

robert-redford-jane-fonda-relax-111523909.jpg

Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα σε γυρίσματα της ταινίας το 1979.

Ωστόσο, η Φόντα είχε επικρίνει τον Ρέντφορντ κατά τη διάρκεια πάνελ στο Φεστιβάλ Καννών εκείνη την περίοδο.

«Δεν του άρεσε να φιλάει», ισχυρίστηκε η Φόντα. «Δεν του είπα ποτέ τίποτα γι’ αυτό. Και είναι πάντα κακόκεφος, και πάντα νόμιζα ότι ήταν δικό μου λάθος».

«Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Απλώς έχει θέμα με τις γυναίκες», πρόσθεσε η Φόντα για τον Ρέντφορντ.

Ο εκπρόσωπος του Ρέντφορντ επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Τρίτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Δύο μητέρες παρέδωσαν στην αστυνομία τους έφηβους γιους τους για βανδαλισμό - Προκάλεσαν φθορές ύψους 50.000 δολαρίων - Βίντεο

18:59ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ, Μάρκο Πετσάρσκι: Τα μαθήματα ελληνικών κι η… ώθηση που ψάχνει στη χώρα που πέτυχε ο πατέρας του

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στην Κουρούτα

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Luigi Mangione: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες τρομοκρατίας για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Χέλι: Δύο σκάφη συγκρούστηκαν στην είσοδο του λιμένα

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακατάλληλο το νερό στο Λιτόχωρο - Εντοπίστηκε νεκρό άλογο στο φαράγγι του Ενιπέα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ο 32χρονος που συνελήφθη για την σεξουαλική επίθεση είναι ο εμπρηστής του Υμηττού

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: «Η βάρκα τους κόλλησε στην άμμο» - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο λουόμενος που τράβηξε το βίντεο με τους μετανάστες

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη - «Ακούγαμε εκρήξεις, υπάρχει έντονος καπνός», λέει κάτοικος στο Newsbomb

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Τζέιν Φόντα θρηνεί τον θάνατο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω» - Tο φωτογραφικό άλμπουμ της φιλίας τους

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΛΕΞ και Light έκαναν βίντεοκλιπ - Τι σημαίνει το Capo Dei Capi

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν προτρέπει την Τρίπολη σε διάλογο με τη Βεγγάζη, με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ