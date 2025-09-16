Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη αγάπη του για την Ελλάδα - Ήθελε να ζήσει σε σπηλιά στα Μάταλα

Η σχέση του με την Ελλάδα, όπως την περιέγραφε ο ίδιος, συνδεόταν με την κοσμοθεωρία του

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, έτρεφε θερμά συναισθήματα για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Κρήτη.

Σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει ότι έζησε για πέντε μήνες στο νησί, έξω από το Ηράκλειο. «Πήγα την οικογένειά μου εκεί στα μέσα του ’60, επειδή την αγαπούσα, είχα διαβάσει γι’ αυτή και ήθελα πολύ να πάω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Βήμα, ο ίδιος είχε περιγράψει πώς το 1967 ταξίδεψε με την οικογένειά του στην Ευρώπη: «Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο ονόματι Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης». Δεν έκρυψε μάλιστα ότι προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να ζήσουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ενώ εξομολογήθηκε ότι «λάτρευε την Ελλάδα και τους Έλληνες».

Σε νεότερη εξομολόγησή του στον δημοσιογράφο Γιώργο Σατσίδη για το MTV Greece, ο Ρέντφορντ θυμήθηκε έναν ολόκληρο μήνα «φανταστικών διακοπών» στην Κρήτη. «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού», είπε, για να προσθέσει με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».

Η σχέση του με την Ελλάδα, όπως την περιέγραφε ο ίδιος, συνδεόταν με την κοσμοθεωρία του. «Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, βαριόμουν… κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο, στις εμπειρίες από άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα», είχε πει στο Βήμα.

