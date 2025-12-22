Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή

Πυραυλικές δομικές σε διάφορες πόλεις του Ιράν ξεκίνησε η Ισλαμική Δημοκρατία σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επαλήθευσή τους από επίσημες πηγές.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Χοραμαμπάντ και το Μασάντ.

HAPPENING NOW: Iran is testing ballistic missiles. pic.twitter.com/bXAVS3s1OL — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) December 22, 2025

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, είναι προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στην επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το οποίο αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα, όπως επισημαίνουν από την πλευρά τους ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε πρόσφατα την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα τη χώρα να μην ανασυγκροτήσει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων, καθώς όπως είπε: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τους πυραύλους τους πολύ γρήγορα· έχουμε μεγάλη δύναμη».

Ο ιρανικός στρατός επικαλείται υψηλή μαχητική ετοιμότητα

Οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται καθώς ο Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (AJA), δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτικές μονάδες, ότι τα στρατεύματα διατήρησαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, ανέφερε το ιρανικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

«Δόξα τω Θεώ, το ηθικό των συντρόφων μας στα σύνορα της χώρας είναι πολύ καλό και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις τους έχουν επίσης προετοιμαστεί σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον 12ήμερο επιβεβλημένο πόλεμο», είπε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, γίναμε επίσης μάρτυρες πρωτοβουλιών, δημιουργικότητας και νέων καινοτομιών, και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους μου στις στρατιωτικές μονάδες στη δυτική περιοχή της χώρας».

Ο Χατάμι δήλωσε ότι η στρατιωτική εκπαίδευση και οι ασκήσεις διεξήχθησαν σύμφωνα με το καθιερωμένο δόγμα, και σχεδιάστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες του πεδίου της μάχης.