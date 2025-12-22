Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σε 4 πόλεις του Ιράν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές - Δεν επιβεβαιώνονται επίσημα

Newsbomb

Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυραυλικές δομικές σε διάφορες πόλεις του Ιράν ξεκίνησε η Ισλαμική Δημοκρατία σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η επαλήθευσή τους από επίσημες πηγές.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, το Ισφαχάν, το Χοραμαμπάντ και το Μασάντ.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, είναι προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στην επέκταση του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το οποίο αποτελεί απειλή για ολόκληρη την περιοχή, αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα, όπως επισημαίνουν από την πλευρά τους ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε πρόσφατα την πιθανότητα συνομιλιών με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα τη χώρα να μην ανασυγκροτήσει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων ή πυρηνικών όπλων, καθώς όπως είπε: «Μπορούμε να καταστρέψουμε τους πυραύλους τους πολύ γρήγορα· έχουμε μεγάλη δύναμη».

Ο ιρανικός στρατός επικαλείται υψηλή μαχητική ετοιμότητα

Οι δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πραγματοποιούνται καθώς ο Αμίρ Χαταμί, αρχηγός του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (AJA), δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε στρατιωτικές μονάδες, ότι τα στρατεύματα διατήρησαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, ανέφερε το ιρανικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

«Δόξα τω Θεώ, το ηθικό των συντρόφων μας στα σύνορα της χώρας είναι πολύ καλό και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις τους έχουν επίσης προετοιμαστεί σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον 12ήμερο επιβεβλημένο πόλεμο», είπε.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, γίναμε επίσης μάρτυρες πρωτοβουλιών, δημιουργικότητας και νέων καινοτομιών, και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους μου στις στρατιωτικές μονάδες στη δυτική περιοχή της χώρας».

Ο Χατάμι δήλωσε ότι η στρατιωτική εκπαίδευση και οι ασκήσεις διεξήχθησαν σύμφωνα με το καθιερωμένο δόγμα, και σχεδιάστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες του πεδίου της μάχης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ρευματοκλοπή τείνει να πάρει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσικλετών

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Μάριος Θεμιστοκλέους και ακόμη 5 στελέχη της διοίκησης, υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ανοίγει» ξανά το θέμα της Γροιλανδίας: Όρισε «ειδικό απεσταλμένο» - Οργισμένη απάντηση της Δανίας

17:53WHAT THE FACT

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: 23 νέα τρένα έως το 2027 - Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία απελευθέρωσε ρωσικό φορτηγό πλοίο που εμπλέκεται σε εμπόριο όπλων

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου: Δείτε βίντεο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων – Χάος και στον Πειραιά

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα διαψεύδει σχέδια επίθεσης στην Ευρώπη - Έτοιμη και για νομικές εγγυήσεις

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Παπανδρέου: «Σταδιακή υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», η έφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών

17:21ΚΥΠΡΟΣ

Συνάντηση Χριστουδουλίδη με Χέρτζογκ στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου  Κύπρου–Ελλάδας–Ισραήλ

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συναγερμός για άνδρα που έχει κλειστεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει το υγραέριο

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Reuters - Η νέα ευρωπαϊκή άμυνα: Πώς 10 χώρες αναδιαμορφώνουν στρατούς και εφεδρείες

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δοκιμάζει βαλλιστικούς πυραύλους - Προειδοποιήσεις Ισραήλ για ανανεωμένη απειλή

16:57ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Οι κινεζικοί δασμοί στα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι «αδικαιολόγητοι»

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ανεπίτρεπτο, είχαν δύο λίκνα και κοιμόταν το μωρό μαζί τους», λέει η γιαγιά του βρέφους που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φινάλε με χιονοεκπλήξεις κάνει το 2025 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ανεστίδης: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά του στοιχεία με εισαγγελική διάταξη για τον έλεγχο επιδοτήσεων πάνω από 122.000 ευρώ

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τιμωρούσαν το 3χρονο παιδί που πέθανε από ασιτία και το κλείδωναν χωρίς φαγητό για ώρες - Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα ο παππούς του, του έσπασαν το σπίτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ