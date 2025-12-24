Ιράν: Κατάσχεσε τάνκερ στον Κόλπο που μετέφερε 4 εκατ. λίτρα πετρελαίου

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν κατάσχεσαν την Τετάρτη πλοίο που μετέφερε τέσσερα εκατομμύρια λίτρα καυσίμων στον Κόλπο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι το πλοίο εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τις δυνάμεις των IRGC καθώς προσπαθούσε να εξέλθει από τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Στο πλοίο επέβαιναν 16 άτομα πλήρωμα μη ιρανικής καταγωγής.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη του Ιράν για περαιτέρω διερεύνηση, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Οι ιρανικές στρατιωτικές αρχές ανακοινώνουν τακτικά την κατάσχεση πλοίων που, όπως ισχυρίζονται, μεταφέρουν παράνομα καύσιμα στον Κόλπο.

Οι τιμές λιανικής των καυσίμων στο Ιράν είναι από τις χαμηλότερες στον κόσμο, καθιστώντας το λαθρεμπόριο ιδιαίτερα επικερδές.

