Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού κατήγγειλε τον κεντρικό ρόλο του Ιράν, στην καρδιά ενός «ασφυκτικού κλοιού» για την καταστροφή του Ισραήλ.

Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου στρατού άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Ο στρατός θα χτυπήσει τους εχθρούς του Ισραήλ «όπου χρειαστεί, σε κοντινά και μακρινά μέτωπα», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ κατά τη διάρκεια τελετής αλλαγής διοίκησης στο αρχηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Στην καρδιά του μακρύτερου και πιο περίπλοκου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ βρίσκεται η εκστρατεία κατά του Ιράν», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Το Ιράν είναι αυτό που χρηματοδότησε και εξόπλισε την ασφυκτική κυριαρχία του Ισραήλ και υποστήριξε τα σχέδια για την καταστροφή του. Οι εχθροί μας ένιωσαν για άλλη μια φορά τη δύναμη του ισραηλινού στρατού, ο οποίος θα συνεχίσει να χτυπά όπου χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα».

Νετανιάχου θα παρουσιάσει στον Τραμπ νέα σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να παρουσιάσει σχέδια για ενδεχόμενη νέα επίθεση κατά του Ιράν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε το Σάββατο το NBC News, επικαλούμενο αρκετούς ανώνυμους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν ανασυγκροτεί και ενδεχομένως επεκτείνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, μετά τον 12ήμερο πόλεμο των δύο χωρών τον Ιούνιο.

Παράλληλα, το Ισραήλ εκφράζει φόβους ότι το Ιράν επιχειρεί να επαναφέρει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, προσθέτει η ίδια πηγή.

Νετανιάχου και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στο θέρετρο Mar-a-Lago του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, στα τέλη του μήνα.

Αν και το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει δημοσίως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ως υπαρξιακή απειλή, αξιωματούχοι που επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι θεωρούνται από την Ιερουσαλήμ πιο άμεσος και πιεστικός κίνδυνος.

«Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Υπάρχει προσπάθεια ανασύστασής του. [Όμως] δεν είναι τόσο άμεσο», δήλωσε στο NBC News πηγή με γνώση των ισραηλινών σχεδίων. «Η απειλή των πυραύλων είναι απολύτως πραγματική και την προηγούμενη φορά δεν καταφέραμε να τους αποτρέψουμε όλους», πρόσθεσε άλλη πηγή.

Πηγή με γνώση του θέματος, καθώς και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανέφεραν στο NBC ότι η Ιερουσαλήμ εκτιμά πως, αν δεν ανακοπεί, η ανανεωμένη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τους 3.000 ετησίως.

Ένα τέτοιο οπλοστάσιο, πέρα από την άμεση απειλή για το Ισραήλ, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε ισραηλινές ενέργειες κατά των συμμάχων (proxies) της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή ή ακόμη και κατά του πυρηνικού της προγράμματος.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Ιούνιο, στοχεύοντας τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά προγράμματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικαλούμενο άμεση υπαρξιακή απειλή για το εβραϊκό κράτος.

Κατά τη διάρκεια των 12 ημερών των εχθροπραξιών, διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιδρομών σκότωσαν Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής ικανότητας του πυραυλικού προγράμματος και προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες, πλήττοντας υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες μπορούσαν να διαπεράσουν μόνο βαριές διατρητικές βόμβες.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Ανταπέδωσε εκτοξεύοντας πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 drones κατά του Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 3.000, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές και νοσοκομεία.

Συνολικά, το Ισραήλ δέχθηκε 36 πλήγματα πυραύλων και μία επίθεση με drone σε κατοικημένες περιοχές, με ζημιές σε 2.305 κατοικίες σε 240 κτίρια, καθώς και σε δύο πανεπιστήμια και ένα νοσοκομείο, ενώ περισσότεροι από 13.000 Ισραηλινοί εκτοπίστηκαν.

Η Washington Post ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι Νετανιάχου και Τραμπ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ήδη από τον Φεβρουάριο, κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, Ισραήλ και ΗΠΑ συντόνιζαν σχέδια τους επόμενους μήνες, ακόμη και ενώ ο Τραμπ διεξήγαγε συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την ειρηνική επίλυση του πυρηνικού ζητήματος.

Κατά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, ο Νετανιάχου παρουσίασε στον Τραμπ τέσσερα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί μια επίθεση κατά του Ιράν: αποκλειστικά ισραηλινή επίθεση, επίθεση υπό ισραηλινή ηγεσία με περιορισμένη αμερικανική υποστήριξη, πλήρη συνεργασία και επίθεση υπό αμερικανική ηγεσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC το Σάββατο, επικαλούμενο πρόσωπο με άμεση γνώση των ισραηλινών σχεδίων, ο Νετανιάχου ενδέχεται να παρουσιάσει ένα παρόμοιο σύνολο επιλογών στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν, βασιζόμενο στο πυραυλικό του πρόγραμμα ως μέσο αποτροπής, θα μπορούσε να επισπεύσει την ανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος, ανέφερε το NBC.

Το Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφορά, όπως και η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ.

Απαντώντας στο NBC, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, αν το Ιράν επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ο συγκεκριμένος χώρος θα δεχθεί επίθεση και θα καταστραφεί προτού καν πλησιάσουν στην υλοποίησή του».

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξαλείφθηκε» από τα αμερικανικά πλήγματα. Άλλες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, είναι πιο επιφυλακτικές, εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα καθυστέρησε για χρόνια ή ακόμη και μόνο για μήνες, χωρίς να καταστραφεί πλήρως.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ πρέπει να «διασφαλίσει» πως το Ιράν δεν θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα κινηθεί προς την απόσχιση (breakout) μόλις της δοθεί η δυνατότητα».

«Η ιδέα της συνέχισης της ανάπτυξης πυρηνικής βόμβας εξακολουθεί να χτυπά στις καρδιές τους. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό εγχείρημα, το οποίο έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ», είπε.

Το Ιράν, που συχνά καλεί στην καταστροφή του Ισραήλ, αρνείται σταθερά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα χωρίς ειρηνική χρήση, έχει παρεμποδίσει διεθνείς επιθεωρητές από τον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και έχει επεκτείνει τις βαλλιστικές του δυνατότητες. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το Ισραήλ ανέφερε ότι το Ιράν είχε πρόσφατα προχωρήσει σε βήματα προς την κατεύθυνση της οπλοποίησης.

