Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»

Η Ιερουσαλήμ ανησυχεί ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα

Newsbomb

Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού κατήγγειλε τον κεντρικό ρόλο του Ιράν, στην καρδιά ενός «ασφυκτικού κλοιού» για την καταστροφή του Ισραήλ.

Ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου στρατού άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Ο στρατός θα χτυπήσει τους εχθρούς του Ισραήλ «όπου χρειαστεί, σε κοντινά και μακρινά μέτωπα», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ κατά τη διάρκεια τελετής αλλαγής διοίκησης στο αρχηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Στην καρδιά του μακρύτερου και πιο περίπλοκου πολέμου στην ιστορία του Ισραήλ βρίσκεται η εκστρατεία κατά του Ιράν», δήλωσε ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Το Ιράν είναι αυτό που χρηματοδότησε και εξόπλισε την ασφυκτική κυριαρχία του Ισραήλ και υποστήριξε τα σχέδια για την καταστροφή του. Οι εχθροί μας ένιωσαν για άλλη μια φορά τη δύναμη του ισραηλινού στρατού, ο οποίος θα συνεχίσει να χτυπά όπου χρειαστεί, τόσο σε κοντινά όσο και σε μακρινά μέτωπα».

Νετανιάχου θα παρουσιάσει στον Τραμπ νέα σχέδια επίθεσης κατά του Ιράν κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να παρουσιάσει σχέδια για ενδεχόμενη νέα επίθεση κατά του Ιράν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επικείμενη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, μετέδωσε το Σάββατο το NBC News, επικαλούμενο αρκετούς ανώνυμους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Ισραήλ ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι το Ιράν ανασυγκροτεί και ενδεχομένως επεκτείνει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, μετά τον 12ήμερο πόλεμο των δύο χωρών τον Ιούνιο.

Παράλληλα, το Ισραήλ εκφράζει φόβους ότι το Ιράν επιχειρεί να επαναφέρει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, προσθέτει η ίδια πηγή.

Νετανιάχου και Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στο θέρετρο Mar-a-Lago του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα, στα τέλη του μήνα.

Αν και το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει δημοσίως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα ως υπαρξιακή απειλή, αξιωματούχοι που επικαλείται το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι θεωρούνται από την Ιερουσαλήμ πιο άμεσος και πιεστικός κίνδυνος.

«Το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Υπάρχει προσπάθεια ανασύστασής του. [Όμως] δεν είναι τόσο άμεσο», δήλωσε στο NBC News πηγή με γνώση των ισραηλινών σχεδίων. «Η απειλή των πυραύλων είναι απολύτως πραγματική και την προηγούμενη φορά δεν καταφέραμε να τους αποτρέψουμε όλους», πρόσθεσε άλλη πηγή.

Πηγή με γνώση του θέματος, καθώς και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανέφεραν στο NBC ότι η Ιερουσαλήμ εκτιμά πως, αν δεν ανακοπεί, η ανανεωμένη παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν θα μπορούσε να φτάσει τους 3.000 ετησίως.

Ένα τέτοιο οπλοστάσιο, πέρα από την άμεση απειλή για το Ισραήλ, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε ισραηλινές ενέργειες κατά των συμμάχων (proxies) της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην περιοχή ή ακόμη και κατά του πυρηνικού της προγράμματος.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Ιούνιο, στοχεύοντας τα πυρηνικά και τα βαλλιστικά προγράμματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επικαλούμενο άμεση υπαρξιακή απειλή για το εβραϊκό κράτος.

Κατά τη διάρκεια των 12 ημερών των εχθροπραξιών, διαδοχικά κύματα αεροπορικών επιδρομών σκότωσαν Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες, κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής ικανότητας του πυραυλικού προγράμματος και προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Οι ΗΠΑ συμμετείχαν τις τελευταίες ημέρες, πλήττοντας υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις οποίες μπορούσαν να διαπεράσουν μόνο βαριές διατρητικές βόμβες.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα. Ανταπέδωσε εκτοξεύοντας πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 1.100 drones κατά του Ισραήλ, προκαλώντας τον θάνατο 32 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 3.000, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές και νοσοκομεία.

Συνολικά, το Ισραήλ δέχθηκε 36 πλήγματα πυραύλων και μία επίθεση με drone σε κατοικημένες περιοχές, με ζημιές σε 2.305 κατοικίες σε 240 κτίρια, καθώς και σε δύο πανεπιστήμια και ένα νοσοκομείο, ενώ περισσότεροι από 13.000 Ισραηλινοί εκτοπίστηκαν.

Η Washington Post ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι Νετανιάχου και Τραμπ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος ήδη από τον Φεβρουάριο, κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, Ισραήλ και ΗΠΑ συντόνιζαν σχέδια τους επόμενους μήνες, ακόμη και ενώ ο Τραμπ διεξήγαγε συνομιλίες με το Ιράν με στόχο την ειρηνική επίλυση του πυρηνικού ζητήματος.

Κατά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, ο Νετανιάχου παρουσίασε στον Τραμπ τέσσερα σενάρια για το πώς θα μπορούσε να διεξαχθεί μια επίθεση κατά του Ιράν: αποκλειστικά ισραηλινή επίθεση, επίθεση υπό ισραηλινή ηγεσία με περιορισμένη αμερικανική υποστήριξη, πλήρη συνεργασία και επίθεση υπό αμερικανική ηγεσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC το Σάββατο, επικαλούμενο πρόσωπο με άμεση γνώση των ισραηλινών σχεδίων, ο Νετανιάχου ενδέχεται να παρουσιάσει ένα παρόμοιο σύνολο επιλογών στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν, βασιζόμενο στο πυραυλικό του πρόγραμμα ως μέσο αποτροπής, θα μπορούσε να επισπεύσει την ανασύσταση του πυρηνικού του προγράμματος, ανέφερε το NBC.

Το Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφορά, όπως και η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ.

Απαντώντας στο NBC, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, αν το Ιράν επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ο συγκεκριμένος χώρος θα δεχθεί επίθεση και θα καταστραφεί προτού καν πλησιάσουν στην υλοποίησή του».

Ο Τραμπ έχει επιμείνει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν «εξαλείφθηκε» από τα αμερικανικά πλήγματα. Άλλες εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, είναι πιο επιφυλακτικές, εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα καθυστέρησε για χρόνια ή ακόμη και μόνο για μήνες, χωρίς να καταστραφεί πλήρως.

Ο απερχόμενος επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ πρέπει να «διασφαλίσει» πως το Ιράν δεν θα επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα κινηθεί προς την απόσχιση (breakout) μόλις της δοθεί η δυνατότητα».

«Η ιδέα της συνέχισης της ανάπτυξης πυρηνικής βόμβας εξακολουθεί να χτυπά στις καρδιές τους. Έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό εγχείρημα, το οποίο έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ», είπε.

Το Ιράν, που συχνά καλεί στην καταστροφή του Ισραήλ, αρνείται σταθερά ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα χωρίς ειρηνική χρήση, έχει παρεμποδίσει διεθνείς επιθεωρητές από τον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και έχει επεκτείνει τις βαλλιστικές του δυνατότητες. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το Ισραήλ ανέφερε ότι το Ιράν είχε πρόσφατα προχωρήσει σε βήματα προς την κατεύθυνση της οπλοποίησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Νυχτερινός Ποιμήν» στο Περιστέρι: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ανήλικους που έπιναν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ στους δέκα Έλληνες αγοράζουν από online πλατφόρμες χωρών εκτός ΕΕ

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Μαζικό μπλακ άουτ «βύθισε» το Σαν Φρανσίσκο στο σκοτάδι - Προβλήματα σε καταστήματα και φανάρια

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Eπιστροφή πινακίδων οχημάτων από τη Δημοτική Αστυνομία - Ποιες δεν επιστρέφονται

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ανοιχτός ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα την Παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πρόστιμο 26.500 ευρώ για το ματς με την Στουρμ Γκρατς

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Βαρύ χτύπημα της Ασφάλειας σε συμμορία απατεώνων - Συνελήφθη γυναίκα, «στο κόλπο» και ενεχυροδανειστήρια της πόλης

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης», λέει ο Δούκας

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Νέας γενιάς αεροπλανοφόρο θα αντικαταστήσει το «Charles-de-Gaulle»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ σε Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί «όπου χρειαστεί»

16:12LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: Η εξομολόγηση για το body shaming στη δραματική σχολή που την στιγμάτισε

16:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Το γκολ της χρονιάς μπήκε στον αγώνα της Μαρκό με τα Χανιά - Βίντεο

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις οδηγοί υπό την επήρεια μέθης συνελήφθησαν σε ένα 24ωρο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν κόλαση»: Καθαρίστρια μπήκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου gamer μετά από δύο χρόνια

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τα σημεία των μπλόκων πανελλαδικά

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος τα ποδήλατα: H ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που απαγορεύει τη χρήση τους σε πεζόδρομους

15:21ΥΓΕΙΑ

Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για τα κόκαλά μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης», λέει ο Δούκας

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στο «κάδρο» δύο γυναίκες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Ετοιμαζόταν να διαφύγει στο εξωτερικό ο ανιψιός

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Βαρύ χτύπημα της Ασφάλειας σε συμμορία απατεώνων - Συνελήφθη γυναίκα, «στο κόλπο» και ενεχυροδανειστήρια της πόλης

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βαριές ποινές στη δίκη για το σκάνδαλο της Ασπίς Πρόνοια

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντα από ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά - Συνελήφθησαν δύο δράστες με λεία 180.000 ευρώ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

13:57ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Έρχεται καιρός τύπου «Π» τα Χριστούγεννα - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026: Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ