Χάλκη: Το μικρό νησί των Δωδεκανήσων εξελίσσεται σε διεθνές πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης

Snapshot Η Χάλκη αναπτύσσει ένα βιώσιμο μοντέλο που συνδυάζει την πράσινη ενέργεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW έχει μηδενίσει το ενεργειακό κόστος για δημοτικές παροχές και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 1.800 τόνους ετησίως.

Υλοποιούνται έργα για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης και λιμένων με έμφαση στη διαχείριση της λειψυδρίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στοχεύει στη διαχείριση πόρων και στην αποφυγή μαζικού τουρισμού μέσω επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας περιλαμβάνει τη διατήρηση του παραδοσιακού οικισμού, των βασικών δομών και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων για την υποστήριξη της μόνιμης κατοίκησης. Snapshot powered by AI

Στη σκιά της τουριστικής έκρηξης που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, η Χάλκη επιχειρεί να χαράξει μια διαφορετική, βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, με μόνιμο πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους 500 κατοίκους, επενδύει συστηματικά σε ένα μοντέλο που συνδυάζει την πράσινη μετάβαση, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού του κεφαλαίου.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, Βασίλειος Ρουσσάκης, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη θερινή σεζόν, σημειώνοντας ότι η Χάλκη έχει εδραιωθεί ως ένας ξεχωριστός προορισμός για Έλληνες και ξένους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Πρωτοπόρος στην ενεργειακή μετάβαση

Η Χάλκη αποτελεί ήδη διεθνές παράδειγμα στον τομέα της ενέργειας, καθώς υπήρξε από τα πρώτα ελληνικά νησιά που υλοποίησαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής καθαρής ενέργειας. Μέσω ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1 MW και της αντίστοιχης ενεργειακής κοινότητας, ο Δήμος κατάφερε να μηδενίσει σχεδόν το ενεργειακό κόστος για δημοτικές παροχές (αντλιοστάσια, μονάδες αφαλάτωσης, φωτισμός). Ταυτόχρονα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται κατά 1.800 τόνους ετησίως, ενώ η συνολική οικονομική εξοικονόμηση για την τοπική κοινωνία αγγίζει τις 180.000 έως 250.000 ευρώ τον χρόνο.

Υποδομές, λειψυδρία και φέρουσα ικανότητα

«Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια», τονίζει ο κ. Ρουσσάκης, υπογραμμίζοντας τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς η λειψυδρία αποτελεί μόνιμη πρόκληση. Για την αντιμετώπισή της προωθούνται έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων και ενίσχυσης των μονάδων αφαλάτωσης.

Κεντρικό σημείο του δημόσιου διαλόγου αποτελεί η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, επιβαρύνοντας τις υποδομές, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις υπηρεσίες υγείας. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, η απάντηση δεν είναι ο περιορισμός της ανάπτυξης, αλλά ο σωστός σχεδιασμός με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αποφυγή του μαζικού τουρισμού. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, με έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης πόρων, που θα μετατρέψουν τη Χάλκη σε ένα «έξυπνο νησί».

Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας

Παράλληλα, η δημοτική αρχή εστιάζει στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του παραδοσιακού οικισμού του Εμπορειού, αλλά και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης. Η διατήρηση του σχολείου, των δομών υγείας και η εξασφάλιση αξιόπιστων ακτοπλοϊκών συνδέσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι μόνο η υλοποίηση των έργων, αλλά η καλλιέργεια μιας κοινής κουλτούρας σεβασμού προς τον τόπο», καταλήγει ο κ. Ρουσσάκης, επισημαίνοντας ότι η πραγματική αξία της Χάλκης βρίσκεται στην αυθεντικότητα και την ανθρώπινη κλίμακά της, στοιχεία που πρέπει να διαφυλαχθούν από κοινού από κατοίκους και επισκέπτες.

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