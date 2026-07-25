Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Πού θα μπορέσετε να θαυμάσετε την πιο εντυπωσιακή πανσέληνο του χρόνου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 28 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα.
  • Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο 26 έως 30 Αυγούστου 2026.
  • 61 χώροι φιλοξενούν ειδικές εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό, με ωράριο από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00.
  • Η διοργάνωση πραγματοποιείται για 27η συνεχή χρονιά υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς.
Snapshot powered by AI

Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει και το 2026 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση, δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:42ΕΛΛΑΔΑ

Η UNESCO αποφασίζει αύριο αν ο Όλυμπος θα αναγνωρισθεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

21:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Νορβηγοί επιτέθηκαν σε 19χρονο ομοεθνή τους - Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια: Οι αλλαγές στη χορήγηση διακοπών στους εργαζομένους

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

20:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφαρμογή προσλήψεων από το κινητό μέσα σε λίγα πετά - Όλη η διαδικασία

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

20:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις - «φωτιά» από Δευτέρα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο - Έρχεται το 2ευρω

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

20:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν έως τα τέλη Αυγούστου

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Η «συμφωνία» των πουλιών: Γάλλοι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν τα μυστικά του κελαηδίσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έτσι αυξάνεται το ανθεκτικό άμυλο στα φαγητά για να χάνετε κιλά χωρίς δίαιτα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

12:37LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Ποια είναι η ηθοποιός που στα 31 της δίνει την μάχη με τον καρκίνο

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

15:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βρέθηκε το κινητό και το πορτοφόλι του δολοφονημένου ποινικολόγου

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατριχιάζουν τα λόγια της 37χρονης εγκύου - «Με χτυπούσε για να σκοτώσει το παιδί»

20:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της FIBA, Οράσιο Μουρατόρε

21:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Ένας νεκρός στη Βαλένθια - Ο Σάντσεθ προειδοποιεί για «δύσκολες ώρες μπροστά»

17:25LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Η ζωή συμβαίνει τώρα» - Η νέα συγκινητική ανάρτηση

13:04ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμοργό: 56χρονος πέθανε σε παραλία του νησιού

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον Αιγύπτιο με τη χειροβομβίδα: Η ΕΛΑΣ είχε ενημερώσι τον Ντογιάκο για πιθανό χτύπημα - Στις φυλακές Διαβατών ο «εγκέφαλος» της απόπειρας επίθεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ