Ναταλία Γερμανού: Στη Δικαιοσύνη για ψεύτικο βίντεο AI που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο

Snapshot Η Ναταλία Γερμανού αντέδρασε έντονα σε ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει την ίδια σε δικαστική αίθουσα με χειροπέδες.

Το βίντεο χαρακτηρίστηκε από την παρουσιάστρια ως εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας και παραπλανητικό.

Η Ναταλία Γερμανού κατήγγειλε την παράνομη χρήση της εικόνας της από σελίδες που αποσκοπούν σε οικονομικό όφελος μέσω ψευδών δημοσιεύσεων.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά για την προστασία της εικόνας και των δικαιωμάτων της. Snapshot powered by AI

Την έντονη αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού προκάλεσε βίντεο που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και διακινήθηκε στο διαδίκτυο, το οποίο απεικονίζει την ίδια με ψευδές περιοχόμενο.

Στο βίντεο, η παρουσιάστρια εμφανίζεται να βρίσκεται μέσα σε δικαστική αίθουσα, συνοδευόμενη από δύο αστυνομικούς και φορώντας χειροπέδες.

Μέσα από ανάρτησή της στα social media, η παρουσιάστρια χαρακτήρισε το βίντεο εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αρκετές σελίδες αξιοποιούν παράνομα την εικόνα γνωστών προσώπων, με στόχο να παραπλανήσουν τους χρήστες και να αποσπάσουν χρήματα μέσω ψευδών δημοσιεύσεων.

«Δεν έχω δει πιο κακό AI», έγραψε χαρακτηριστικά, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι σκοπεύει να κινηθεί νομικά, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της εικόνας και των δικαιωμάτων της.

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