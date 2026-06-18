Ναταλία Γερμανού: Έβαλε τέλος στις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον με μία φωτογραφία

Αποτελεί μία σταθερή αξία στον μικρόκοσμο της τηλεόρασης και ξεχωρίζει για τη στάση της, αλλά και για τις επιτυχίες που σημειώνει εδώ και χρόνια. Η Ναταλία Γερμανού, που τις τελευταίες σεζόν βρίσκεται στον ALPHA με το «Καλύτερα δε γίνεται!», είδε το όνομά της να πρωταγωνιστεί σε φημολογίες για το μέλλον της στο κανάλι.

Συγκεκριμένα, υπήρξαν ρεπορτάζ -που ουδέποτε επιβεβαιώθηκαν από το κανάλι- ότι στελέχη σκέφτονται να «κόψουν» την εκπομπή της το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο μείωσης μπάτζετ.

Σήμερα, η Ναταλία Γερμανού διέψευσε κατηγορηματικά τα παραπάνω με μία φωτογραφία στα social media. Η ίδια πόζαρε για τη φωτογράφιση της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς, γράφοντας στη λεζάντα: «Μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτυ χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα».

https://www.instagram.com/p/DZuEuzQjE9g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όπως φαίνεται, η Ναταλία Γερμανού θα συνεχίσει να κρατά παρέα τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής. Η εκπομπή θα ανανεωθεί, όπως συμβαίνει κάθε χρονιά, ενώ ενδιαφέρον έχει το ποια άτομα από το πάνελ της θα αποχωρήσουν και ποια θα παραμείνουν.