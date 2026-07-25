Με άνεση την πρωτιά στα 400μ. ο Φρανκς - Μοιράστηκαν την πρώτη θέση Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου

Στα 400μ. των ανδρών, ο Γιώργος Φρανκς (Μεσσηνιακός ΓΣ) επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του. Επιστρέφοντας στην ενεργό δράση επί ελληνικού εδάφους, ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ (44.88) ολοκλήρωσε την κούρσα του σε 45.52, κατακτώντας με άνεση την πρώτη θέση και δείχνοντας σε εξαιρετική φόρμα ενόψει Μπέρμιγχαμ.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Κύπριος Παύλος Νικολάου με ατομικό ρεκόρ (46.20), ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βαγγέλης Καϊκής (ΕΑΤ Άθληση Τρικάλων) με 46.57. Ακολούθησαν οι Σπύρος Κονιδάρης (47.04) και Κυριάκος Τσικιλής (47.17).

Σπάνιο «διπλό» χρυσό στα 100μ. γυναικών

Ένα σπάνιο φινάλε επιφύλασσε η κούρσα των 100 μέτρων στις γυναίκες. Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισαν ταυτόχρονα με 11.37 (1,4), μοιραζόμενες την κορυφή του βάθρου. Η Εμμανουηλίδου είχε την πρωτοβουλία στα πρώτα μέτρα, όμως η Σπανουδάκη κάλυψε το χαμένο έδαφος μετά το μέσον της διαδρομής, με τις δυο τους να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τα 200 μέτρα την Κυριακή. Το χάλκινο πήγε στη Δήμητρα Τσουκαλά (11.54), ενώ η 19χρονη Ηρώ Παπαδεράκη έκλεψε τις εντυπώσεις στην 4η θέση με ατομικό ρεκόρ (11.61).