Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου: Πρώτος στον Βόλο ο Καραλής - Για 15η φορά «χρυσή» η Ανανγνωστοπούλου

Το φίλαθλο κοινό του Βόλου έσπευσε να δει για πρώτη φορά φέτος – μιας και απουσίαζε από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα – τον Εμμανουήλ Καραλή (ΟΣΦΠ), κι αυτός τους αποζημίωσε με άλλη μια εξαιρετική παρουσία και νίκη στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξεπερνώντας τα 5.80 μέτρα.

Ο μεγάλος Έλληνας πρωταθλητής, που προερχόταν από τα 5.95 στο Diamond League του Λονδίνου, έχει περάσει δύο φορές τα 6.00 κατά τη θερινή σεζόν και θα είναι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, όπως σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, πρωταγωνιστής στο αγώνισμα των αιθέρων.

Αυτός ήταν ο έκτος σερί πανελλήνιος τίτλος για τον Καραλή, που κυριαρχεί στο αγώνισμα από το 2021.

Ο Εμμανουήλ έπαιξε με τη φωτιά στα 5.66, ύψος που επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα του. Έχασε τις δύο προσπάθειες και με μπόλικο άγχος στην τρίτη πέρασε οριακά, ακουμπώντας, μάλιστα, τον πήχη. Ανακουφισμένος από την πίεση, προσπάθησε στη συνέχεια στα 5.80, όπου δεν είχε κανέναν πρόβλημα να περάσει με την πρώτη. Στη συνέχεια ανέβηκε στα 6.00, επιχείρησε δύο άλματα, αλλά δεν μπόρεσε κάνει τα άλματα που θα ήθελε.

Στην ουσιαστική επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του στη μέση, καθώς ο αγώνας του στο Πανελλήνιο Κ23 στις Σέρρες, ήταν καθαρά προσαρμογής, ο Γιάννης Ρίζος (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης) είχε ένα περασμένο άλμα στα 5.56, και δύο πολλές καλές, αλλά αποτυχημένες προσπάθειες στα 5.66. Τρίτος ήταν με 5.12 ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΠΑΟΚ) και τέταρτος με το ίδιος ύψος ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ). Και αυτοί οι δύο αθλητές ταλαιπωρήθηκαν φέτος από τραυματισμούς και οι δυνατότητές τους είναι για πολύ μεγαλύτερη ύψη.

Τα… πάνω κάτω έφερε ο Γιάννης Κορακίδης στον, ως συνήθως, ποιοτικό τελικό της σφυροβολίας. Ο 23χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ ήταν έκτος μέχρι και την πέμπτη προσπάθεια, την ώρα που ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς), κράταγε το προβάδισμα από τη δεύτερη βολή με 74.75. Ο Κορακίδης, όμως, τρίτος πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, βρήκε τη δεύτερη καλύτερη βολή της καριέρας του στο φινάλε και με 75.57 αναδείχτηκε για πρώτη φορά πανελληνιονίκης.

Ο Παπαναστασίου, που είχε τρεις βολές πάνω από τα 74 μέτρα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 74.61 και ακολούθησαν ο Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 74.15, ο Άγγελος Μαντζουράνης (ΓΣ Κηφισιάς) με 73.99 και ο Ορέστης Ντουσάκης με 73.32 (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος). Στα 65.41 έμεινε ο Κώστας Ζάλτος (ΠΑΟΚ) που δεν ήταν 100% υγιής για να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Αφού τελείωσε με την υπόθεση «νίκη» περνώντας το 1.83, η Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) έβαλε τον πήχη στο 1.86 για να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση, δίχως, όμως, να τα καταφέρει. Αποζημιώθηκε, πάντως, με τον τέταρτο προσωπικό πανελλήνιο τίτλο της. Το ατομικό της ρεκόρ βελτίωσε η αθλήτρια των συνθέτων, Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 1.77 και τρίτη ήταν με ισοφάριση της ατομικής της επίδοσης, 1.74, η Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής).

Με συναρπαστικό τελικό στο τριπλούν, άλλη μια νίκη της Αναγνωστοπούλου στο δίσκο και μια πολύ καλή βολή από τον Γεννίκη στη σφαίρα ξεκίνησαν τα αγωνίσματα κονίστρας στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό του Βόλου.

Ο πρώτος τίτλος της ημέρας κατακτήθηκε από την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου. Η έμπειρη αθλήτρια του ΓΣ Ηλιούπολης ξεκίνησε τον αγώνα της με 56.30 και ανέβηκε ακόμα περισσότερο στα 56.54 με την πέμπτη προσπάθειά της, που έμελλε να είναι και η καλύτερή της. Αυτός ήταν ο 15ος τίτλος για την 35χρονη ρίπτρια, μία από τις ελάχιστες Ελληνίδες αθλήτριες με τόσο πλούσια τροπαιοθήκη.

Δεύτερη θέση για την Ιωάννα Αραμπατζή (Δρομέας Θράκης) με 52.21 και χάλκινο μετάλλιο για την 22χρονη Αγάπη Μαυροματίδου (ΦΣΚΑ Κοζάνης) με νέο ατομικό ρεκόρ, 48.90, με το οποίο βελτίωσε το 47.26 από το Πανελλήνιο Κ23 στις Σέρρες, όπου ήταν τέταρτη και πάλι με καλύτερη προσωπική επίδοση.

Τα πρωτεία που κατέκτησε πέρυσι υπερασπίστηκε και ο Κώστας Γεννίκης (ΠΑΟ) και μάλιστα με μια μεγάλη βολή στα 19.54, ένα μόλις εκατοστό κάτω από το απόλυτο ρεκόρ του. Ο υψηλόσωμος αθλητής από τις Σέρρες είχε άλλη μια καλή προσπάθεια στα 19.13 στη βολή που έκλεισε τον τελικό.

Με την πρώτη του βολή πάνω από τα 19 μέτρα από το 2024, η οποία μετρήθηκε 19.14, ο Οδυσσέας Μουζενίδης (ΜΕΑΣ Τρίτων) κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη σφαιροβολία μπροστά από τον Ιάσονα Μαχαίρα (Παναξιακός ΑΟ) που έριξε 18.88.

Δραματική εξέλιξη στον τελικό του τριπλούν με την Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) και την Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) να πηδούν και οι δύο 13.92, με άνεμο 0.6 η πρώτη και με 2.9 η δεύτερη. Νικήτρια, ωστόσο, ήταν η Κορένεβα με δεύτερη καλύτερη προσπάθεια στα 13.91 (0.9). Αυτός ήταν το πέμπτο σερί χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για την Κορένεβα, που ήταν για άλλη μια φορά πολύ σταθερή με προσπάθειες στα 13.85, 13.84, 13.72 και 13.69.

Με ελαφρώς ευνοϊκό άνεμο (2.1) στο καλύτερό της άλμα στα 13.24 η Ζωή Ράπτη (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσ/νίκης 1908) ήταν τρίτη, ενώ με κανονικές συνθήκες πήδηξε 13.19. Ατομικό ρεκόρ για την 20χρονη Λήδα Μπέσιλα (ΓΣ Κηφισιάς) με 13.01 (1.8), το πρώτο άλμα της καριέρας της πάνω από τα 13 μέτρα.