Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις 35 να αντιμετωπίζονται άμεσα στο αρχικό στάδιο.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής, που ξέσπασε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες και υποδομές.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κινέτα συμμετείχαν 38 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με υποστήριξη από υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Κινέτα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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