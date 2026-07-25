Ρόδος: Νορβηγοί επιτέθηκαν σε 19χρονο ομοεθνή τους - Τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν

Snapshot Στη Ρόδο, 19χρονος Νορβηγός δέχτηκε επίθεση από ομάδα ομοεθνών του, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν και τον λήστεψαν.

Η επίθεση έγινε μετά από λογομαχία σε μπαρ στον πεζόδρομο της οδού Ορφανίδου και η ομάδα τον ακολούθησε έως την παραλιακή ζώνη.

Οι δράστες κλώτσησαν τον νεαρό στα πόδια και τον χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ του αφαίρεσαν 230 ευρώ και τα σανδάλια του.

Ο 19χρονος κατέθεσε ενόρκως στις αρχές περίπου 12 ώρες μετά το περιστατικό και οι δράστες παραμένουν άγνωστοι. Snapshot powered by AI

Ένα βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη Ρόδο, όταν 19χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Νορβηγίας, ο οποίος διαμένει προσωρινά σε ξενοδοχείο της πόλης, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ομοεθνών του.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική», όπως ανέφερε ο 19χρονος στην καταγγελία του, η ομάδα των Νορβηγών τον ξυλοκόπησε και του αφαίρεσε χρήματα και προσωπικά του αντικείμενα. Η καταγγελία υποβλήθηκε ενόρκως και ήδη διενεργείται προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως προκύπτει από την κατάθεση του 19χρονου, το βράδυ της 22ας Ιουλίου ο νεαρός βρισκόταν μαζί με φίλους του σε μπαρ επί της οδού Ορφανίδου, στον γνωστό πεζόδρομο της νυχτερινής διασκέδασης της Ρόδου. Η βραδιά κυλούσε χωρίς προβλήματα μέχρι περίπου τις 02:00 τα ξημερώματα, οπότε, κατά δήλωσή του, η παρέα του ενεπλάκη ξαφνικά σε λογομαχία με άγνωστους σε εκείνον Νορβηγούς που βρίσκονταν στο ίδιο κατάστημα.

Ο 19χρονος, θέλοντας όπως υποστηρίζει να αποφύγει την ένταση, αποφάσισε να αποχωρήσει μόνος του από το μπαρ και να κατευθυνθεί πεζός προς την παραλία, στην Ακτή Μιαούλη. Η κίνησή του αυτή, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Κατά τους ισχυρισμούς του, μέλη της αντίπαλης παρέας τον ακολούθησαν κατά την έξοδό του και 4 από αυτούς του επιτέθηκαν στη διαδρομή του προς την παραλιακή ζώνη.

Οι δράστες φέρονται να τον κλώτσησαν στα πόδια και να του κατάφεραν γροθιές στο στομάχι, στον αριστερό ώμο, στα πλευρά και στη δεξιά παλάμη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, του αφαίρεσαν από την τσέπη το ποσό των 230 ευρώ, ενώ πήραν και τα σανδάλια του, καφέ χρώματος, αξίας περίπου 30 ευρώ.

Ο νεαρός προσήλθε στις αρχές περί ώρα 14:40 της 23ης Ιουλίου 2026, δηλαδή περίπου 12 ώρες μετά το συμβάν, και κατέθεσε ενόρκως τα όσα υποστηρίζει ότι βίωσε. Οι φερόμενοι ως δράστες παραμένουν προς το παρόν αγνώστων στοιχείων, ενώ το γεγονός ότι πρόκειται, κατά την καταγγελία, για ομοεθνείς του παθόντος αναμένεται να αποτελέσει στοιχείο που θα διευκολύνει το έργο των διωκτικών αρχών, δεδομένου ότι το θύμα ενδέχεται να είναι σε θέση να τους αναγνωρίσει.

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