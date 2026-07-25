Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία σύλληψη

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Άργος σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά.
  • Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χημικά και δακρυγόνα για να διαλύσουν τους διαδηλωτές.
  • Έγινε ρίψη μολότοφ κοντά στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης και επιθέσεις κατά των αστυνομικών δυνάμεων.
  • Έγινε μία σύλληψη σχετιζόμενη με τα επεισόδια.
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Ένταση και μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή που τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι αστυνομικοί συγκρούονται με τους συγκεντρωμένους διαδηλωτές, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Από την αστυνομία έγινε χρήση χημικών και δακρυγόνων, ενώ τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., άτομο που φέρεται να συμμετείχε στη συγκέντρωση, πέταξε μολότοφ στην περιοχή κοντά στην Αγία Αικατερίνη, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκαν επιθέσεις απέναντι στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε μία σύλληψη.

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