Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου

Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και απέδωσε ευθύνες στη μητέρα του θύματος, ενώ αρνήθηκε ότι οι δηλώσεις του ήταν μισαναπηρικές και δήλωσε αδικημένος από τις κατηγορίες.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Άργος: Διαμαρτυρία στο δημαρχείο για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις Μαλτέζου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η «Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων – Μηδενική Ανοχή» πραγματοποίησε παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους διαμαρτυρόμενη για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά και τις δηλώσεις του δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου, τις οποίες χαρακτήρισε μισαναπηρικές.
  • Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και απέδωσε ευθύνες στη μητέρα του θύματος, ενώ αρνήθηκε ότι οι δηλώσεις του ήταν μισαναπηρικές και δήλωσε αδικημένος από τις κατηγορίες.
  • Η συνάντηση μεταξύ της συλλογικότητας και του δημάρχου ολοκληρώθηκε χωρίς αλλαγή στη στάση του δημάρχου, σύμφωνα με την Κίνηση.
  • Η συλλογικότητα ανάρτησε πανό και αφίσες με τη φωτογραφία του 20χρονου στο σημείο της δολοφονίας, με τη συναίνεση της μητέρας του, για να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του και να αναδειχθεί το πρόσωπο του θύματος.
  • Η Κίνηση κατήγγειλε τον μισαναπηρισμό ως σύστημα διακρίσεων και αποκλεισμού των ανάπηρων ατόμων από τον δημόσιο χώρο και τη συζήτηση, και ζήτησε παραίτηση του δημάρχου με το σύνθημα «Δήμαρχε παραιτήσου, στάζει αίμα η δήλωσή σου».
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Παρέμβαση στο Δημαρχείο Άργους πραγματοποίησε η «Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων – Μηδενική Ανοχή», με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά και τις δηλώσεις του δημάρχου Άργους Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, τις οποίες η συλλογικότητα χαρακτηρίζει μισαναπηρικές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και την ανακοίνωση της Κίνησης, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση περίπου 30-35 λεπτών με τον δήμαρχο. Εκπρόσωποι της συλλογικότητας παρουσίασαν τις θέσεις τους για τον μισαναπηρισμό, τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα άτομα και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Το σημείο της δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαλτέζος είχε υπερασπιστεί δημόσια τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο, ενώ είχε αποδώσει ευθύνες και στη μητέρα του θύματος, διερωτώμενος γιατί «τον άφηνε να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης».

«Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με το anagnostis.org, ο δήμαρχος επιχείρησε στη συνέχεια να αναδιατυπώσει τις αρχικές του δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι θα κριθεί από τους δημότες. Από την πλευρά της, η Κίνηση ανέφερε ότι από τη συνάντηση προέκυψε πως ο δήμαρχος παρέμεινε αμετακίνητος στις απόψεις του.

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Σε επικοινωνία του τοπικού μέσου με τον κ. Μαλτέζο, ο ίδιος υποστήριξε ότι δέχθηκε αντιπροσωπεία πολιτών που χαρακτήρισε τη στάση του μισαναπηρική, προσθέτοντας πως «δεν καταλαβαίνει πώς προέκυψε το θέμα των ΑμεΑ από τις δηλώσεις του» και ότι αισθάνεται αδικημένος, καθώς, όπως ανέφερε, ως δήμαρχος έχει στηρίξει έμπρακτα τα ανάπηρα άτομα μέσα από σειρά παρεμβάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο δημαρχείο, μέλη της «Κίνησης Χειραφέτησης Αναπήρων – Μηδενική Ανοχή» μετέβησαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο 20χρονος Θοδωρής. Εκεί ανάρτησαν πανό και κόλλησαν αφίσες με το πρόσωπό του, έπειτα από συναίνεση της μητέρας του, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της συλλογικότητας.

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Στις αφίσες αναγράφεται η φράση «Δολοφονημένος από αστυνομικούς», ενώ το κεντρικό σύνθημα του πανό ήταν: «Δήμαρχε παραιτήσου, στάζει αίμα η δήλωσή σου – Μηδενική ανοχή στον μισαναπηρισμό».

Η συλλογικότητα σημειώνει ότι η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του 20χρονου έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας του, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, «να γνωρίζει η κοινωνία το πρόσωπο που δολοφονήθηκε, όχι για να συγκινήσει, αλλά για να μη λησμονηθεί».

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Η ανακοίνωση της Κίνησης

Στην ανακοίνωσή της, η «Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων – Μηδενική Ανοχή» αναφέρει ότι η συνάντηση με τον δήμαρχο ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε μεταβολή στη στάση του.

Παράλληλα, αναπτύσσει τη θέση της για τον μισαναπηρισμό, τον οποίο περιγράφει ως ένα σύστημα αντιλήψεων και πρακτικών που οδηγεί σε διακρίσεις, αποκλεισμούς και υποτίμηση των ανάπηρων ανθρώπων. Όπως επισημαίνει, η άγνοια γύρω από την αναπηρία και ο αποκλεισμός των ανάπηρων ατόμων από τον δημόσιο χώρο και τη δημόσια συζήτηση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου.

Η συλλογικότητα επαναλαμβάνει ότι η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του Θοδωρή έγινε με τη συναίνεση της οικογένειάς του, με στόχο, όπως αναφέρει, να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του και να αναδειχθεί το πρόσωπο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του.

Η ανακοίνωση καταλήγει με τα συνθήματα:

«Θοδωρής Ζαβραδίνος Καραμπάμπας, 20 χρόνων, ανάπηρος, δολοφονημένος από αστυνομικούς».

«Δήμαρχε παραιτήσου, στάζει αίμα η δήλωσή σου».

«Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη για όλες, όλους και όλα».

«Μηδενική ανοχή».

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