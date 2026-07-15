Βασιλική Κωστοπούλου: «Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, μένω στο Άργος — Την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους»

Snapshot Η Βασιλική Κωστοπούλου, κάτοικος Άργους με αυτισμό, περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτιστικοί στη συγκεκριμένη πόλη.

Αναφέρεται στον θάνατο 20χρονου αυτιστικού που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο Άργος και καταγγέλλει την έλλειψη προστασίας και κατανόησης για τους αυτιστικούς.

Περιγράφει περιστατικό σε σούπερ μάρκετ όπου ένας σεκιούριτι παρακολουθεί και κυνηγά γυναίκα με κρίση πανικού χωρίς να της μιλήσει.

Επισημαίνει την κοινωνική στοχοποίηση και προκατάληψη που αντιμετωπίζουν οι αυτιστικοί στην πόλη, καθώς και τον κίνδυνο βίας εναντίον τους.

Δηλώνει την ταυτότητά της ως Ελληνίδα αυτιστική που ζει στο Άργος και ζητά να μην την χαρακτηρίζουν με στερεότυπα ή ψευδείς κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο Άργος ένας άνθρωπος με αυτισμό έγραψε η Βασιλική Κωστοπούλου, με αφορμή τον θάνατο 20χρονου, που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στο κεφάλι.

Με ανάρτηση στο Facebook η κάτοικος του Άργους αναφέρει ότι η ίδια, όπως και ο 20χρονος, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. «Είμαι στο φάσμα του αυτισμού, έχω αγχώδη διαταραχή, ΔΕΠΥ και υποτροπιάζουσα κατάθλιψη. Έχω δίπλωμα οδήγησης. Μαγειρεύω. Περπατάω. Μιλάω. Τελείωσα το σχολείο, σπούδασα, πήρα τα πτυχία μου. Έχω 143 IQ, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι «υψηλής λειτουργικότητας» — γιατί δεν λειτουργώ με τα δικά σας στάνταρ», γράφει η Βασιλική Κωστοπούλου.

Και προσθέτει: «Πέρα από τα δικά μου 10 ζώα, βγαίνω πολλές φορές και το βράδυ και ταΐζω αδέσποτα, κρατώντας σακούλες — για να μη με κυνηγούν οι μη φιλόζωοι αυτής της πόλης, γιατί σίγουρα κινούμαι ύποπτα. Ή μπορεί να με δείτε να κοιτάζω κάτω από τα αμάξια σας, γιατί άκουσα ένα γάτο εγκλωβισμένο. Είμαι από αυτούς που ‘δεν φαίνεται ότι είναι αυτιστικοί’. Υπάρχουν μέρες που δεν έχω τόσο μεγάλη υπερφόρτωση και μπορώ εύκολα να κρύψω την αναστάτωσή μου — να σας φαίνομαι ‘φυσιολογική’».

Στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στο σούπερ μάρκετ όπου πυροβολήθηκε ο 20χρονος όταν ένας σεκιούριτι κυνήγησε γυναίκα η οποία υπέστη κρίση πανικού. «Μια κοπέλα με γυαλιά ηλίου, μαύρα ρούχα , ακουστικά , μπλε μαλλιά, σκουλαρίκι στη μύτη, τατουάζ, μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Κινείται περίεργα. Έχει πανιάσει, έχει ιδρώσει, ζαλίζεται , κάνει βιαστικές κινήσεις βάζοντας πράγματα στο καλάθι της. Πίσω της, ο security την ακολουθεί — αδιάκριτα, χωρίς να της μιλήσει. Σχεδόν τρέχει παράλληλα στον δίπλα διάδρομο Κ τη κοιτάζει επίμονα. Ο κόσμος γυρίζει και κοιτάζει, άλλοτε εκείνον, άλλοτε εκείνη. Στο τέλος αφήνει το καλάθι της και βγαίνει έξω, έτοιμη να λιποθυμήσει. Ο security, με βλέμμα νικητή, νομίζει ότι έκανε τη δουλειά του. Ότι προστάτεψε την επιχείρηση και τους πελάτες — από μια κοπέλα που απλώς την είχε πιάσει κρίση πανικού», αναφέρει.

«Αυτή η πόλη τους αυτιστικούς- επίσημα πλέον- δεν τους προστατεύει και δεν τους καταλαβαίνει. Τους πυροβολεί από πίσω, στο κεφάλι και δίνει και τα εύσημα στον θύτη. Γι' αυτό τα γράφω όλα αυτά. Για να ξέρετε ποια είμαι και τι κάνω, από πρώτο χέρι, εγώ. Αν με στοχοποιήσουν λέγοντάς μου Τουρκάλα, γύφτισσα, Αλβανίδα, Ρωσοποντία — σαν να είναι αυτό από μόνο του έγκλημα — ή αν με πουν εγκληματία, κλέφτρα, αν βρεθώ κι εγώ με μια σφαίρα στο κεφάλι, αν τύχει και αρχίσω να τρέχω στον ήχο του απορριμματοφόρου, ή αν με δείτε να κρατάω τον σουγιά που κουβαλάω πάντα μαζί μου, για ασφάλεια — θέλω να θυμάστε το όνομά μου», σημειώνει η Βασιλική Κωστοπούλου.

«Και όχι -πιθανως- " μια 50χρονη εγκληματίας που κινούνταν ύποπτα κρατώντας σουγιά ... Όπως ίσως και εκείνος ο " ναρκομανής " ο " κλέφτης " που κρατούσε μαχαίρι και τον σκότωσαν στο ξύλο ... Ο Ζακ... Είμαι η Βασιλική Κωστοπούλου, Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος — την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης