Άργος: Τρεις και όχι δύο οι αστυνομικοί στην αιματηρή συμπλοκή - Τι ισχυρίστηκαν

Το σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί μετά την καταδίωξη του νεαρού στο Άργος

Snapshot Στην αιματηρή συμπλοκή στο Άργος συμμετείχαν τρεις αστυνομικοί και όχι δύο, όπως αρχικά αναφέρθηκε.

Οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πίστευαν πως ο 20χρονος ήταν οπλισμένος, αν και το όπλο ήταν ρέπλικα και είχε προηγουμένως πεταχτεί.

Κατά την καταδίωξη, ένας αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα, ενώ ένας άλλος πυροβόλησε προς τον τοίχο, και υπήρξε προειδοποίηση για πιθανή ύπαρξη όπλου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι η αστυνομία δεν υπάρχει για να δολοφονεί, αναγνωρίζοντας τον τραυματισμό που προκαλείται από τέτοια περιστατικά.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας ζήτησε την προστασία του κύρους των θεσμών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι το αποδεικτικό υλικό θα αποκαταστήσει την αλήθεια. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό στο Άργος, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Θοδωρής, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο της συμπλοκής βρίσκονταν τρεις αστυνομικοί και όχι δύο, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Παράλληλα, καταγράφονται οι εκδοχές των εμπλεκόμενων αστυνομικών για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας αστυνομικός βρισκόταν σε υπερυψωμένο σημείο στον χώρο στάθμευσης κοντινού σούπερ μάρκετ και φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα. Την ίδια στιγμή, δεύτερος αστυνομικός καταδίωκε πεζός τον 20χρονο με στόχο την ακινητοποίησή του, ενώ τρίτος κινείτο σε διαφορετική κατεύθυνση και πυροβόλησε προς τον τοίχο.

«Πρόσεχε, έχει όπλο», φέρεται να φώναξε ο αστυνομικός που πυροβολούσε στον αέρα προς τον συνάδελφό του, ο οποίος καταδίωκε πεζός τον Θοδωρή μέσα στα χόρτα, όπως τουλάχιστον υποστήριξε στη Δικαιοσύνη.

Κατά τις καταθέσεις τους, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι είχαν την εντύπωση πως ο νεαρός ήταν οπλισμένος. Όπως φέρονται να ανέφεραν, «Είδαμε να κρατά όπλο κατά την καταδίωξη με το αυτοκίνητο. Εκτιμήθηκε ότι και εκείνα τα δευτερόλεπτα ήταν ένοπλος. Δεν είχαμε αντιληφθεί ότι προηγουμένως το είχε πετάξει και ότι ήταν ρέπλικα».

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί, ακούστηκε προειδοποίηση μεταξύ των αστυνομικών για πιθανή ύπαρξη όπλου, ενώ ένας εξ αυτών εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών, όταν άκουσε τον συνάδελφό του να πυροβολεί στον αέρα.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δήλωσε: «Η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και, όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος, θάνατος και για εμάς».

Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας σημειώνει: «Είμαστε και εμείς γονείς και μεγαλώνουμε παιδιά. Δεν σκοτώνουμε παιδιά. Η πολιτική ηγεσία οφείλει να προστατεύει το κύρος των θεσμών και να διαφυλάσσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, όχι να δημιουργεί την εντύπωση ότι η υπόθεση έχει ήδη κριθεί. Σύντομα το αποδεικτικό υλικό θα σας διαψεύσει».

Άργος: Η βαλλιστική θα δείξει το όπλο της δολοφονίας του 20χρονου

Στη βαλλιστική εξέταση στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, καθώς από τα αποτελέσματά της αναμένεται να προκύψει από ποιο από τα υπηρεσιακά όπλα των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που τον τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια του περιστατικού έπεσαν περισσότερες από 20 σφαίρες, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης. Η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα αποσαφηνίσει ποιος από τους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει ηχητικά το περιστατικό, ακούγονται περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί, αν και η αστυνομική έρευνα εντόπισε στο σημείο 13 κάλυκες.





Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ αποδοκίμασε τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών.

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«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση των υπηρεσιακών όπλων είναι απολύτως σαφές, επισημαίνοντας πως καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες καταδιώξεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους ολοκληρώνονται χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Σε όσες δεν έρχεται το αποτέλεσμα, πρέπει ξεκάθαρα να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και από την παράβαση καθήκοντος που έκαναν αυτοί οι αστυνομικοί», πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις του υπουργού αποτυπώνουν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέναντι στο περιστατικό, την ώρα που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Αντιδράσεις για τη δήλωση του δημάρχου Άργους

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε και η δημόσια παρέμβαση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος εξέφρασε προβληματισμό για την απόφαση προφυλάκισης των δύο αστυνομικών.

Σε εκτενή δήλωσή του υποστήριξε ότι η προφυλάκιση δεν αποτελεί προκαταβολή ποινής και έκανε λόγο για δύο αστυνομικούς με πολυετή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενο πειθαρχικό ή ποινικό παρελθόν, εκτιμώντας ότι η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης ενδέχεται να επηρέασε τη δικαστική κρίση.

Παράλληλα, σχολίασε όσα έχει αναφέρει η μητέρα του 20χρονου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιου της, θέτοντας ερωτήματα για το γιατί κυκλοφορούσε μόνος του στους δρόμους της πόλης, παρά το γεγονός ότι -όπως έχει δηλώσει η οικογένεια- ο νεαρός είχε αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς η μητέρα του 20χρονου έχει επισημάνει ότι ο γιος της διέθετε νόμιμη άδεια οδήγησης και οδηγούσε νόμιμα.

Ο δήμαρχος εξέφρασε, τέλος, την πλήρη στήριξή του προς τους δύο προφυλακισμένους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους, δηλώνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα κριθεί με βάση τον νόμο και όχι υπό την πίεση της δημοσιότητας.

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