Οργή για τον δήμαρχο Αργους που υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς και τους 21 πυροβολισμούς

Snapshot Ο δήμαρχος Άργους, Ιωάννης Μαλτέζος, υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν 21 φορές και επέκρινε τη μητέρα του θύματος για την ελεύθερη κυκλοφορία του παιδιού της.

Η τοποθέτηση του δημάρχου προκάλεσε έντονη δημόσια κατακραυγή και επικρίσεις από πολίτες, επώνυμους και θεσμικούς παράγοντες.

Ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Καμπόσος εξέφρασε επίσης στήριξη προς τους αστυνομικούς και επιτέθηκε σε όσους υποστηρίζουν τη δίωξή τους.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Γιάννος χαρακτήρισε τις απόψεις του δημάρχου σοκαριστικές, αντιθεσμικές και επικίνδυνες, επισημαίνοντας την προσβολή στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι δηλώσεις του δημάρχου προκάλεσαν αγανάκτηση στην αναπηρική κοινότητα και ευρύτερη κοινωνική καταδίκη για το ρατσιστικό τους περιεχόμενο. Snapshot powered by AI

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση του πρώτου δημότη του Άργους, του Ιωάννη Μαλτέζου, ο οποίος επιχείρησε να ξεπλύνει τους αστυνομικούς για τη δολοφονία του 20χρονου, και να ψέξει ακόμα και τη μητέρα του που τον... άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Από τη Δευτέρα που έγινε το σχόλιο του δημάρχου, έχει ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, στην οποία η πλειονότητα των συμμετεχόντων στηλιτεύει την τοποθέτηση του Ι. Μαλτέζου, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά ότι «η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό».

Μάλιστα, χαρακτηρίζει τους 21 πισώπλατους πυροβολισμούς στο 20χρονο παιδί που τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σαν «μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο» για να ισχυροποιήσει τον ισχυρισμό του ότι «ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών».

Ο δήμαρχος Άργους έφτασε δε, να ψέξει και τη μητέρα του 20χρονου παιδιού, «που τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερος».

Στο ίδιο μήκος κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις του προκατόχου του, Δημήτρη Καμπόσου, ο οποίος δεν αρκέστηκε μόνο να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους αστυνομικούς, αλλά να εκτοξεύσει και ύβρεις κατά όσων συμφωνούν με τη δίωξή του.

«Βράζει» το διαδίκτυο

Επώνυμοι κι απλοί χρήστες του διαδικτύου έχουν εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του δημάρχου, Ιωάννη Μαλτέζου, ο οποίος ασκεί τη δικηγορία πέραν του αξιώματός του, ως αιρετού.

Ένας εξ αυτών είναι κι ο γνωστός δικηγόρος Δημήτρης Γιάννος, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: «Η άποψη του δημάρχου Αργους για την προφυλάκιση των 2 αστυνομικών είναι σοκαριστική, αντιθεσμική και αντικοινωνική.

Τιμούμε το έργο της αστυνομίας και αναγνωρίζουμε την επικινδυνότητα των παιδιών που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, όμως οι 21 πυροβολισμοί δεν παραπέμπουν ούτε σε άτυχη στιγμή ούτε σε σκοπό εκφοβισμού ή προστασίας της τάξης!

Η επιχειρηματολογία αυτή είναι αστεία, προκλητική και άκρως επικίνδυνη!

Δεν σχολιάζω την νομική του ιδιότητα, αφού οι απόψεις του απάδουν από την ιστορία του δικηγορικού σώματος, ως αταλάντευτου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξίας της ανθρώπινης ζωής, που παραμένει αδιαπραγμάτευτη.

Τέτοιες απόψεις παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές πτυχές της παγκόσμιας ιστορίας και προσβάλλουν βάναυσα τη χώρα μας, το κράτος δικαίου και την ίδια την ανθρώπινη φύση!

Εκπλήσσομαι για την ευκολία συμφωνίας με τέτοιες απόψεις και για την αδιαφορία θεσμικών οργάνων απέναντι σε αυτές!».

Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, Ράνια Τζίμα είπε σχετικά: «Όταν ένα παιδί έχει αυτισμό, πρέπει να γίνεται Κωσταλέξι;»

Ο συγγραφέας Στέλιος Κανάκης από την πλευρά του, γράφει τα εξής:

Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δημοσιογράφος, Αννέτα Καβαδία γράφει:

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Περιβολάρης, έγραψε από την πλευρά του:

Ο Γιάννης Κουρής, ακτιβιστής και πατέρας ενός παιδιού με αναπηρία, τονίζει σχετικά:

Η ομάδα του Νευρώνα «nevronas.gr» ψέγει τον δήμαρχο για το ρατσιστικό του παραλήρημα: Αγανάκτηση στην αναπηρική κοινότητα προκαλούν οι δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, για τη δολοφονία του αυτιστικού εικοσάχρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά, από αστυνομικούς.

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