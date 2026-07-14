Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο: «Έκαναν άριστα τη δουλειά τους»

Ο Καμπόσος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί με πολυετή υπηρεσία έκαναν άριστα τη δουλειά τους, ενώ κατηγόρησε το κράτος για λάθος που τους φυλάκισε.

Μιχάλης Παπαδάκος

Άργος: Ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών και από τον πρώην δήμαρχο: «Έκαναν άριστα τη δουλειά τους»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο τέως δήμαρχος Άργους-Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, υπερασπίστηκε δημόσια τους αστυνομικούς, χαρακτηρίζοντας αρνητικά όσους έχουν αντίθετη άποψη.
  • Ο Καμπόσος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί με πολυετή υπηρεσία έκαναν άριστα τη δουλειά τους, ενώ κατηγόρησε το κράτος για λάθος που τους φυλάκισε.
  • Οι δηλώσεις του Καμπόσου και του νυν δημάρχου έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά μέσα, με περιορισμό σχολίων μόνο σε υποστηρικτές τους.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διαφοροποιήθηκε ρητά, τονίζοντας ότι οι αστυνομικοί πρέπει να συλλαμβάνουν, όχι να σκοτώνουν παιδιά.
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Στο Άργος, νυν και τέως δήμαρχος κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και ψέγουν όλη την κοινωνία που δεν συντάσσεται με τις απόψεις τους. Μετά τον Ιωάννη Μαλτέζο που επέρριψε ευθύνες στη μάνα του 20χρονου δολοφονηθέντα, ήρθε ο Δημήτρης Καμπόσος να πει περίπου τα ίδια.

Ο τέως δήμαρχος Άργους-Μυκηνών στην ανάρτησή του δεν αρκέστηκε να ξεπλύνει τους αστυνομικούς, αλλά χρησιμοποίησε και υβριστικούς χαρακτηρισμούς εναντίον όσων έχουν αντίθετη άποψη.

Ο Καμπόσος έκανε ανάρτηση που έγραφε: «Κάτω τα χέρια από τους αστυνομικούς. Η αστυνομία είναι για την ασφάλεια των πολιτών και διώκτες των παράνομων» και στα σχόλια έγραψε: «Αν μπουν σπίτι σας με πιστόλια να μην πάρετε τηλέφωνο την αστυνομία, να πάρετε έναν παππά ή το ασθενοφόρο (166). Ρε δεν το βουλώνετε μερικοί μερικοί που λέτε όλο βλακείες. Μ@@κες τους θέλετε τους αστυνομικούς για να σκοτώνει το κάθε κατακάθι της κοινωνίας ή άτομα που προστατεύουν τους πολίτες; (ήρεμα ρωτάω)».

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο τέως δήμαρχος προχώρησε σε νέο παραλήρημα στο διαδίκτυο, στο οποίο τσουβαλιάζει όλους όσους έχουν αντίθετη άποψη, τους αποκαλεί αποβράσματα και συνεχίζει να πιστεύει ότι «ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον) ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους !
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ!».

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, κάτω από τις αναρτήσεις αμφοτέρων, γίνεται χαμός από σχόλια κι αντιδράσεις, με τους δύο αιρετούς να τα έχουν κλειδώσει και να αφήνουν να σχολιάζουν μόνο οι υποστηρικτές τους.

«Ολοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες , οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα , οι εμπρηστές, οι δήθεν κουλτουριάρηδες, οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ενομης τάξης και της αστυνομίας, ΠΟΥ ΠΟΤΕ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους. Με αγανάκτηση σας λέω σε ολους εσας : αντε να χαθείτε ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ , θα λέμε την άποψη μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !!!!

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον )ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους !

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ!

Οσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του δήμου Άργους- Μυκηνών πολύ καλά έκανε και στήριξε στους Αστυνομικούς.! Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμου και εν γένει των ΑΜΕΑ».

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά»

Αυτός που δεν συντάσσεται σίγουρα με τις απόψεις των δύο προαναφερθέντων πάντως, είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του και είπε ότι «οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων, καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις που οι περισσότερες φέρνουν αποτέλεσμα, και σε όσες δεν έρχεται το αποτέλεσμα, πρέπει ξεκάθαρα να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή.

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