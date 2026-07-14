Άργος: Η βαλλιστική θα δείξει το όπλο της δολοφονίας του 20χρονου - Έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες

Snapshot Η βαλλιστική εξέταση θα καθορίσει από ποιο όπλο των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο στο Άργος.

Κατά το περιστατικό έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες, με 13 κάλυκες να έχουν βρεθεί στο σημείο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατήγγειλε υπέρβαση των ορίων από τους αστυνομικούς και τόνισε την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί και η υπόθεση εξετάζεται δικαστικά για παράβαση καθήκοντος.

Ο δήμαρχος Άργους εξέφρασε στήριξη στους προφυλακισμένους αστυνομικούς και αμφισβήτησε την επίδραση της δημοσιότητας στη δικαστική κρίση. Snapshot powered by AI

Στη βαλλιστική εξέταση στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος, καθώς από τα αποτελέσματά της αναμένεται να προκύψει από ποιο από τα υπηρεσιακά όπλα των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που τον τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, κατά τη διάρκεια του περιστατικού έπεσαν περισσότερες από 20 σφαίρες, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης. Η βαλλιστική πραγματογνωμοσύνη θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα αποσαφηνίσει ποιος από τους δύο κατηγορούμενους αστυνομικούς πυροβόλησε θανάσιμα τον νεαρό.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει ηχητικά το περιστατικό, ακούγονται περισσότεροι από 20 πυροβολισμοί, αν και η αστυνομική έρευνα εντόπισε στο σημείο 13 κάλυκες.





Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθυνών έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος με δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ αποδοκίμασε τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών.

https://www.instagram.com/reel/DaugrEgjNWB/

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση των υπηρεσιακών όπλων είναι απολύτως σαφές, επισημαίνοντας πως καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες καταδιώξεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους ολοκληρώνονται χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.

«Σε όσες δεν έρχεται το αποτέλεσμα, πρέπει ξεκάθαρα να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Υπ' αυτή την έννοια, όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και από την παράβαση καθήκοντος που έκαναν αυτοί οι αστυνομικοί», πρόσθεσε.

Οι τοποθετήσεις του υπουργού αποτυπώνουν τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη απέναντι στο περιστατικό, την ώρα που η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Αντιδράσεις για τη δήλωση του δημάρχου Άργους

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε και η δημόσια παρέμβαση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος εξέφρασε προβληματισμό για την απόφαση προφυλάκισης των δύο αστυνομικών.

Σε εκτενή δήλωσή του υποστήριξε ότι η προφυλάκιση δεν αποτελεί προκαταβολή ποινής και έκανε λόγο για δύο αστυνομικούς με πολυετή υπηρεσία, χωρίς προηγούμενο πειθαρχικό ή ποινικό παρελθόν, εκτιμώντας ότι η μεγάλη δημοσιότητα της υπόθεσης ενδέχεται να επηρέασε τη δικαστική κρίση.

Παράλληλα, σχολίασε όσα έχει αναφέρει η μητέρα του 20χρονου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γιου της, θέτοντας ερωτήματα για το γιατί κυκλοφορούσε μόνος του στους δρόμους της πόλης, παρά το γεγονός ότι -όπως έχει δηλώσει η οικογένεια- ο νεαρός είχε αυτισμό και ποσοστό αναπηρίας 89%.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς η μητέρα του 20χρονου έχει επισημάνει ότι ο γιος της διέθετε νόμιμη άδεια οδήγησης και οδηγούσε νόμιμα.

Ο δήμαρχος εξέφρασε, τέλος, την πλήρη στήριξή του προς τους δύο προφυλακισμένους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους, δηλώνοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα κριθεί με βάση τον νόμο και όχι υπό την πίεση της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης