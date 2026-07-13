Δημογλίδου για Άργος: Από την πρώτη μέρα στη σχολή μαθαίνουν πώς και πότε να χρησιμοποιούν τα όπλα

Snapshot Οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται από την πρώτη μέρα στη σχολή για τη σωστή χρήση και το πότε επιτρέπεται η χρήση όπλων.

Δύο έμπειροι αστυνομικοί πυροβόλησαν πισώπλατα έναν άοπλο 20χρονο με αυτισμό και αναπηρία 89% στο Άργος.

Δεν υπήρξε χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου από τον 20χρονο κατά των αστυνομικών κατά τον τραυματισμό του.

Υπάρχει ενδεχόμενος δόλος στο κατηγορητήριο, καθώς θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί ο κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού από τη χρήση όπλων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και βαλλιστικής εξέτασης για να διευκρινιστεί ο τρόπος και η αιτία των πυροβολισμών. Snapshot powered by AI

«Το μαθαίνουν από την πρώτη μέρα, το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν το όπλο και πότε προβλέπεται η χρήση του οπλισμού» λέει η Κωνσταντία Δημογλίδου για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος ύστερα από καταιγισμό αστυνομικών πυρών.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε για μία ακόμα φορά για τους θανάσιμους πυροβολισμούς και μάλιστα πισώπλατα, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, από δύο έμπειρους αστυνομικούς με πολυετείς θητείες στο σώμα, κατά ενός άοπλου 20χρονου με αυτισμό κι αναπηρία 89%.

Η κυρία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι αφενός «κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του 20χρονου δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι κατά των αστυνομικών» αφετέρου «θα έπρεπε να το έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση του όπλου θα μπορούσε να τραυματιστεί ή να πεθάνει κάποιος πολίτης» και γι αυτό υπάρχει ο ενδεχόμενος δόλος στο κατηγορητήριο.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει σαφείς απαντήσεις

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές αναμένουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 20χρονου, για να διαπιστωθεί κι επίσημα ο τρόπος με τον οποίο καρφώθηκαν οι σφαίρες στο κεφάλι του παιδιού.

Σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έριξαν 21 σφαίρες στο παιδί, ενώ όπως είπε η κυρία Δημογλίδου το αποτέλεσμα της βαλλιστικής, αφενός για να διαπιστωθεί πώς έριξαν τις σφαίρες, αφετέρου γιατί «έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει από ποιον πυροβολήθηκε θανάσιμα ο 20χρονος, πώς χρησιμοποίησαν τα όπλα κι αν δικαιολογείτο η χρήση όπλου».

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