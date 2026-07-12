Άργος: Η σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου - Το ντοκουμέντο που «καίει» τους αστυνομικούς

Το βίντεο με τους 21 πυροβολισμούς - Βαρύ το κατηγορητήριο των αστυνομικών

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Άργος: Η σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου - Το ντοκουμέντο που «καίει» τους αστυνομικούς

Η μοιραία σφαίρα που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 20χρονος Θοδωρής, με αυτισμό και αναπηρία 89%, κατέληξε μετά από τέσσερις ημέρες νοσηλείας σε κρίσιμη κατάσταση λόγω τραυματισμών από αιματηρή καταδίωξη στο Άργος.
  • Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κρίθηκαν προφυλακιστέοι και το κατηγορητήριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η μαγνητική τομογραφία και ιατρικές γνωματεύσεις επιβεβαιώνουν ότι η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο ήταν ευθεία βολή και όχι εξοστρακισμός.
  • Βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποδεικνύουν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τους 13 κάλυκες που βρέθηκαν στη σκηνή.
  • Η μητέρα του θύματος, που φρόντιζε τον γιο της με ειδικές ανάγκες, δηλώνει ότι ο γιος της δεν διέφυγε από φόβο, ενώ εξετάζονται σοβαρά επιχειρησιακά λάθη των διωκτικών αρχών.
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Τραγική κατάληξη είχε η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, καθώς ο 20χρονος Θοδωρής, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, άφησε την τελευταία του πνοή. Ο άτυχος νεαρός, που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 89%, έδωσε τετραήμερη μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Την ίδια ώρα, ραγδαίες είναι οι δικαστικές εξελίξεις. Έπειτα από μια μαραθώνια διαδικασία που διήρκεσε εννέα ώρες στα Δικαστήρια Ναυπλίου, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα προφυλακιστέους τους δύο εμπλεκόμενους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Μετά την κατάληξη του 20χρονου, το κατηγορητήριο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μια πράξη που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Τα ντοκουμέντα που «καίνε» τους αστυνομικούς

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα, συγκλονιστικά ντοκουμέντα που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς περί εκφοβιστικών βολών ή εξοστρακισμού. Στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου του θύματος αποτυπώνεται ξεκάθαρα η μοιραία σφαίρα καρφωμένη ανέπαφη στο κρανίο του. Όπως εξηγεί η συνήγορος της μητέρας του 20χρονου, κ. Μαρία Σφέτσου, το γεγονός ότι το βλήμα είναι ολόκληρο και δεν φέρει παραμορφώσεις αποδεικνύει ότι πρόκειται για ευθεία βολή και όχι για εξοστρακισμό. Την ύπαρξη του ξένου σώματος «ομοιάζοντος με βλήμα» στο δεξί μετωπιαίο τμήμα επιβεβαιώνει και η επίσημη ιατρική γνωμάτευση του Θριάσιου Νοσοκομείου, όπου είχε διακομιστεί αρχικά ο νεαρός.

Παράλληλα, τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής εκθέτουν τη δράση των αστυνομικών δυνάμεων. Ενώ κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, οπτικοακουστικό υλικό από παρακείμενη επιχείρηση αποδεικνύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν τουλάχιστον 21. Σχολιάζοντας τις καταιγιστικές βολές, ο επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, επεσήμανε ότι τέτοιου είδους πυρά προσομοιάζουν με ριπή όπλου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εκφοβιστικά.

Οικογενειακή τραγωδία

Πίσω από τη δικαστική και αστυνομική έρευνα κρύβεται μια οικογενειακή τραγωδία, με τη μητέρα του 20χρονου να είναι απαρηγόρητη. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, ο γιος της δεν σταμάτησε στο σήμα των αρχών επειδή τρομάζει και φοβάται την αστυνομία λόγω της κατάστασής του.

Η κ. Σφέτσου υπογράμμισε πως πρόκειται για μια γυναίκα που είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της στη συμπαράσταση και τη φροντίδα ενός λειτουργικού παιδιού με ειδικές ανάγκες, το οποίο δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν και έχασε τη ζωή του εντελώς αναίτια, με τις διωκτικές αρχές να εξετάζουν πλέον εξονυχιστικά σωρεία επιχειρησιακών λαθών.

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