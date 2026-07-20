Εδιμβούργο: Στις φλόγες το ιστορικό «Κάθισμα του Αρθούρου» - Η δεύτερη πυρκαγιά σε τρεις μήνες

Snapshot Στο Arthur's Seat στο Εδιμβούργο ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη όλη τη νύχτα για την κατάσβεσή της.

Η αστυνομία απέκλεισε την Queen's Drive για λόγους ασφαλείας, καθώς η φωτιά πλησίασε τις φοιτητικές εστίες Pollock του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε τρεις μήνες στο ιστορικό αυτό σημείο, εν μέρει λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που ξέρανε τη βλάστηση.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι θα χρειαστούν μερικά 24ωρα για την πλήρη εξάλειψη των εστιών και η αιτία της φωτιάς παραμένει υπό διερεύνηση.

Στο πλαίσιο της ξηρασίας στη Σκωτία, μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στο Εθνικό Πάρκο Κερνγκόρμς, όπου έγιναν προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών και κατασκηνώσεων. Snapshot powered by AI

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πέρασαν τη νύχτα δίνοντας μάχη με μια μεγάλη πυρκαγιά στο εμβληματικό Arthur's Seat στο Εδιμβούργο. Αν και οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν το κύριο μέτωπο, μικρές στήλες καπνού παρέμεναν ορατές κατά μήκος των Salisbury Crags. Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία απέκλεισε την Queen's Drive, τον περιφερειακό δρόμο του Holyrood Park, απαγορεύοντας την κυκλοφορία όλων των οχημάτων.

Συνολικά έξι πυροσβεστικά οχήματα επιστρατεύτηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και Διάσωση της Σκωτίας (SFRS), δεν αναφέρθηκαν θύματα, ωστόσο η ανησυχία ήταν έντονη, καθώς το μέτωπο πλησίασε τις φοιτητικές εστίες Pollock, τον μεγαλύτερο χώρο στέγασης του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου. Στο σημείο ακούγονταν αλυσοπρίονα για τον καθαρισμό της καμένης βλάστησης κάτω από τους γκρεμούς, ενώ οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με αρκετές εστίες.

Πρόκειται για τη δεύτερη πυρκαγιά που πλήττει την ιστορική τοποθεσία τους τελευταίους τρεις μήνες, η οποία προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη. Η Mahek Jayantilial, μια 24χρονη φοιτήτρια που μένει στην περιοχή, περιέγραψε το θέαμα του φλεγόμενου λόφου ως σοκαριστικό, τονίζοντας όμως ότι η εξέλιξη αυτή ήταν σχεδόν αναμενόμενη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας που ξέρανε το γρασίδι. Όπως δήλωσε, ένα μικρό κομμάτι γυαλιού ή ένα κακώς σβησμένο τσιγάρο αρκούσε για να προκαλέσει μια τέτοια καταστροφή. Το μέγεθος της πυρκαγιάς ήταν τόσο μεγάλο που το σύννεφο καπνού έγινε ορατό μέχρι και την περιοχή του Φάιφ.

Ο βοηθός επικεφαλής της SFRS, Τζον Χέντερσον, ανέφερε ότι η υπηρεσία αντιμετώπισε πολλαπλά περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν μερικά 24ωρα για την πλήρη εξάλειψη των εστιών. Ο ίδιος επεσήμανε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια, καθώς η έρευνα σε ανοιχτές εκτάσεις είναι δύσκολη, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από φυσικά αίτια.

Η πυρκαγιά στο Εδιμβούργο αποτελεί το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια περίοδο έντονης ζέστης και ξηρασίας στη Σκωτία, που έχει αυξήσει κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιών. Παράλληλα, εκατοντάδες πυροσβέστες και δύο ελικόπτερα επιχείρησαν στο Εθνικό Πάρκο Κερνγκόρμς, όπου μια άλλη μεγάλη φωτιά μαινόταν για τέσσερις ημέρες, καταστρέφοντας έξι τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Η κατάσταση εκεί οδήγησε σε προληπτικές εκκενώσεις κατοικιών, κάμπινγκ και ενός χιονοδρομικού κέντρου στο Glenmore Forest Park.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει πλέον περικυκλωθεί και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, επιτρέποντας στους κατοίκους και τους κατασκηνωτές να επιστρέψουν συνοδεία της αστυνομίας για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.